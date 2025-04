Attrice conosciuta per una serie di film e fiction tra le quali anche Gomorra, Cristina Donadio è un volto amato del mondo dello spettacolo. “Sono divisa in due parti. Cris è la ribelle, quella che provoca, quella che sta sempre in aria. Mentre Tina è quella che la tiene con i piedi per terra” ha raccontato a “Storie di donne al bivio” l’attrice. Ma come è cominciato il suo percorso nel mondo della televisione e del cinema? Cristina è nata a Napoli nel 1960 e ha cominciato la sua carriera da attrice quando aveva diciott’anni: un amore, quello per il cinema, cominciato dunque prestissimo nell’artista, che ha recitato in tantissime pellicole sul grande schermo, fino ad arrivare poi anche in televisione.

Il ruolo che ha donato di più a Cristina Donadio è quello di “Scianel“, personaggio di Gomorra. “Mi ha regalato una grandissima popolarità ma io le ho donato un’anima particolare. Ci siamo donate tanto a vicenda” ha raccontato l’attrice a Monica Setta. Già per arrivare ad ottenere questo personaggio, Cristina ha dovuto penare: il provino, infatti, non è stato affatto semplice, come raccontato dall’attrice, che ha a lungo studiato il personaggio. Cristina, donna forte e professionista esemplare, negli ultimi anni ha fatto i conti anche con il cancro, che è riuscita a mettere in un angolo anche grazie all’amore per il cinema, che le ha dato forza. Ma nella vita privata, chi è Cristina Donadio, e cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale?

Cristina Donadio, l’amore per Stefano Tosi, scomparso troppo presto

Cristina Donadio è stata sposata con Stefano Tosi, conosciuto durante uno spettacolo teatrale. Il loro amore non è terminato per un tradimento o per la fine del sentimento: a strappare via la loro storia è stato infatti un terribile incidente stradale che ha ucciso Stefano. Era il 1986. Un dolore immenso per Cristina, che si è trovata vedova da giovanissima e ha dovuto fare i conti con un grande lutto. Insieme al marito Stefano era morto anche il collega Annibale Ruccello. Nel teatro e nel cinema, Cristina ha trovato la forza per andare avanti.