Cristina Donadio e la malattia: la vita della celebre attrice che interpreta il personaggio di Scianel nella serie cult Gomorra – La serie è stata sconvolta dalla scoperta di un cancro al seno. Tutto è iniziato nel 2015 quando l’attrice era impegnata sul set delle riprese della seconda stagione di Gomorra. Proprio in quell’occasione durante dei controlli di routine le viene diagnosticato un tumore al seno.

All’inizio l’attrice ha preferito non rendere pubblica la malattia, ma dopo circa due anni ha deciso di parlarne apertamente dapprima dalle pagine di Vanity Fair. Successivamente la sua storia personale è diventata un cortometraggio dal titolo “La scelta” diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo. Un corto che racconta la storia di una donna, di professione attrice, che si ritrova a dover vivere l’ansia, la paura e il timore dei controlli.

Cristina Donadio e la malattia: come sta oggi?

Dalla scoperta del cancro nel 2015 ad oggi sono passati 10 anni e Cristina Donadio ha sconfitto il tumore. Come sta oggi? A rivelarlo è stata proprio la Scianel di Gomorra dalle pagine di Vanity Fair. “bene, anche se quando vai a fare un controllo, le fragilità tornano a galla”. L’attrice parla del tumore come di “un sorprendente incidente di percorso, che nel mio caso era un tumore al seno”. In quella fase così difficile e complicata della sua vita, l’attrice ha trovato proprio nel personaggio di Scianel anche la forza di lottare e andare avanti.

“Scianèl mi ha salvato la vita e non volevo toglierle nulla” – ha detto l’attrice che sul set si sentiva come un supereroe pronta a lavorare nonostante il male, il dolore e la paura. “Non volevo essere trattata in modo diverso” – ha detto l’attrice che una volta fuori dal set, dismessi gli abiti di Scianel, sprofondava nella fragilità rivelando “ho pianto tante volte”. Tra i momenti più brutti quando si svegliava al mattino e trovava i capelli sul cuscino senza contare una profonda cicatrice. “La cura è un percorso duro e faticoso” – ha concluso l’attrice.