Cristina Donadio/ Scianel di Gomorra in versione cantante (Amici Celebrities)

CRISTINA DONADIO AD AMICI CELEBRITIES IN VERSIONE CANTANTE

Posate le armi di Gomorra, Cristina Donadio è pronta a regalare al grande pubblico un’altra parte di sè, quella di cantante. In questa specialità da questa sera prenderà parte ad Amici Celebrities nella squadra dei bianchi al fianco di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Inutile dire che in quanto a popolarità e bravura questa squadra sia già quella vicina alla vittoria, almeno sulla carta, ma fuori da ogni dubbio è la bravura di Cristina Donadio che, prima di essere la Scianel di Gomorra, è un’attrice di teatro in cui ha debuttato ormai oltre 40 anni fa. Dopo anni di gavetta e teatro, l’attrice ha recitato in fiction come ‘Linda e il brigadiere’ e ‘La squadra’ ma è stata poi la serie Sky firmata, tra gli altri, da Stefano Sollima per Roberto Saviano, l’ha portata agli onori della libertà. Adesso il suo ruolo di Scianel non esiste più, e Cristina è pronta a conquistare il suo pubblico con la sua ugola d’oro. Come finirà questa sua avventura?

CRISTINA DONADIO: IL RACCONTO DEL SUO TUMORE AL SENO

Proprio all’epoca delle riprese di Gomorra, Cristina Donadio scoprì di avere un tumore al seno e lo rivederò pubblicamente solo qualche tempo dopo confidando anche che quella battaglia è stata dura ma che è stata superata. A Vanity Fair ha raccontato: “I momenti più brutti sono stati due: il primo è quando ti arriva il referto della biopsia e credo che questa sensazione sia condivisibile con tutta l’umanità quando ha paura, è una sensazione per cui solo oggi capisco la letteratura che ne parla. Sei risucchiato al centro della Terra”. La Donadio non si è tirata indietro quando ha dovuto raccontare qualcosa di più intimo ovvero quei cambiamenti a cui il corpo è andato incontro dopo l’intervento e con l’inizio della chemio: “Parlando ai miei capezzoli, una mattina, ho detto loro che mi avevano dato grandi soddisfazioni e che erano stati molto amati da me e dai miei uomini, ma che avrei dovuto salutare uno di loro”. Proprio in merito a questo tema, l’attrice ha parlato nelle scorse settimane anche di Nadia Toffa e del modo vergognoso in cui “è stata massacrata” per il suo modo di affrontare e parlare della sua malattia.

LA SUA PROSSIMA AVVENTURA

Cristina Donadio non si dividerà solo tra ballo e canto in tv per Amici Celebrities ma presto avrà modo anche di tornare al cinema con un nuovo ruolo per Tullio Imperatore. Lo short film è Ninì, un thriller in cui l’attrice napoletana è chiamata a prestare il volto proprio alla protagonista. Lo stesso regista si è detto entusiasta di aver lavorato con la Donadio “lavorare con lei è qualcosa di straordinario ma è anche una grande responsabilità. Abbiamo dato tutti il massimo e sono davvero orgoglioso del risultato”. Adesso bisognerà capire se l’esperienza in tv in un reality porterà a casa lo stesso risultato del cinema e della recitazione oppure no. La sua nuova avventura inizia stasera.



