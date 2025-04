Alessio N., tra i nuovi cavalieri di Uomini e Donne, torna al centro dello studio di Canale 5 nella puntata del 1 aprile perché è uscito con Francesca. La dama però fa subito presente di voler chiudere con lui, perché ha compreso di non provare attrazione nei suoi confronti. “Non ti se n’è accorto che non ti ho più scritto?” chiede subito lei ad Alessio, che appare sorpreso.

Francesca allora incalza, ricordando ad Alessio di avergli chiaramente palesato il suo disinteresse: “Siamo usciti due volte e la seconda sera sono anche voluta andare subito a casa. Penso si capisse, perché se io sto bene con una persona voglio rimanerci. Io mi sono data del tempo per capire se mi piacessi, hai provato anche a baciarmi e ti ho scansato. Io penso che se ci vuoi stare con una persona la baci…”.

Cristina attacca Alessio N. a Uomini e Donne: “Ti sei buttato a pesce su un’altra!”

Al sentire del tentativo di bacio di Alessio verso Francesca, Cristina interviene per chiedere al cavaliere di Uomini e Donne se abbia provato a darglielo la sera in cui avrebbe dovuto uscire con lei. La dama perciò sbotta e attacca Alessio: “Tu hai approfittato del messaggio che ho inviato a Giuseppe per buttarti su Francesca, e ora lo prendi a quel servizio. Fai anche l’uomo lasciato! Sempre stupito, caschi sempre dal pero… ti sei buttato a pesce con un’altra donna il giorno dopo che avevamo chiuso!” Attacchi per Alessio arrivano poi anche da Giovanni: il cavaliere lo accusa di essere stato molto insistente nei confronti di Francesca: “La martellavi tutti i giorni con i messaggi!”