Cristina e Daniel, Uomini e Donne/ Dure accuse al cavaliere: addio in vista?

La settimana di Uomini e Donne inizia da dove si era interrotta la puntata di venerdì scorso. Dopo il duro confronto tra Roberta Di Padua e Michele, la puntata odierna, come svelano le anticipazioni pubblicate dal portale NewsUeD continuerà con un nuovo confronto tra Cristina e Daniel. Nella scorsa puntata del dating show di canale 5, il cavaliere è finito sott’accusa. Nonostante i baci e il feeling che sarebbero nati dopo le prime incomprensioni in studio, nessuno crede alle reali intenzioni di Daniel. Gianni Sperti e Tina Cipollari, in particolare, hanno esortato Cristina a non fidarsi e a non brucare le tappe con Daniel il quale, dopo aver respinto tutte le accuse, ha ribadito di essere davvero interessato alla dama. Oggi, però, è atteso un colpo di scena.

CRISTINA E DANIEL, IL CAVALIERE LASCIA UOMINI E DONNE?

Cristina e Daniel, nella prima puntata della nuova settimana di Uomini e Donne, tornano al centro dello studio per un nuovo confronto. I due si sono visti nuovamente, ma stando alle anticipazioni pubblicate da NewsUeD, tra i due non sarebbe andato tutto a gonfie vele. La dama racconterà di essere stata delusa dall’atteggiamento di Daniel che le parlerà sopra impdendole di raccontare la propria versione dei fatti. Tra un duro botta e risposta, i due litigheranno con il parterre che si schiererà dalla parte della dama. Alla fine, Daniel lascerà lo studio. Sarà un addio definitivo?



