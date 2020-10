Cristina e Daniel, Uomini e Donne/ Prima il rifiuto: poi tanti baci, ma Valeria…

Cristina, una signora di 62 anni che ha debuttato nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella scorsa puntata annunciando di aver avuto sei mariti che ha mandato via per propria scelta, torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Nello scorso appuntamento del dating show di canale 5, dopo essersi presentata, aveva espresso immediatamente il proprio interesse nei confronti di Daniel, un affascinante cavaliere che, pur apprezzando l’interesse della dama, aveva ammesso di non provare interesse per lei accettando, tuttavia, di fare un ballo per pura cortesia. A rifiutare, però, era stata proprio Cristina ribadendo di essere in cerca di un uomo e non di un cavaliere con cui dividere un ballo. Qualcosa, dopo la puntata, è cambiato.

TRA CRISTINA E DANIEL SPUNTA VALERIA

Cristina, al centro dello studio di Uomini e Donne, conferma di essere uscita con Daniel e di averlo baciato più volte. “Lui si è scusato e ci siamo sentiti per tutta la settimana. Poi mi ha detto che sentiva altre due donne. Io gli ho detto di fare quello che vuole, ma io ho intenzione di conoscere una persona per volta. Mi ha invitata a cena e ci siamo dati tanti baci”, spiega Cristina. A turbare Daniel è la presenza al centro dello studio di Uomini e Donne di Valeria. “Sono stanca di questo tipo di uomini“, sbotta Valeria. “Abbiamo ballato, mi hai lasciato il numero e ti ho chiamata. E’ stata anche una bella telefonata, ma cosa devo fare se ai messaggi rispondi a Natale?”, replica Daniel che poi aggiunge – “Cristina bacia molto bene”.



