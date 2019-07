Cristina e David/ La situazione precipita, si tradiscono a vicenda? (Temptation Island)

Il destino di Cristina Incorvaia e David Scarantino è segnato e la terza puntata di Temptation Island 2019 sembra che sarà fatale per i due protagonisti del trono over. In molti amano la coppia formata dal cavaliere e la sua dama ma, a quanto pare, non tutto è andato come previsto e proprio quella che poteva essere una delle coppie solide del reality show sui sentimenti, si sta sgretolando sotto i colpi del gossip e delle scene sbagliate di lei. I due sono arrivati a Temptation Island proprio per volere di Cristina e per via del comportamento di David reo di tenerla un po’ sotto una campana di vetro e di non permetterle di essere quello che vuole. Lei è solare, empatica, ama divertirsi, uscire ma il suo cavaliere non le permette di essere così quando sta con lui e questo non fa altro che aumentare la tensione tanto che adesso spera seriamente di poter vedere il suo David cambiare.

IL COMPORTAMENTO DI CRISTINA E LA REAZIONE DI DAVID

Le premesse erano queste ma le cose, almeno fino alla seconda puntata di Temptation Island 2019, non sono cambiate. Cristina Incorvaia si è lanciata a capofitto nella sua esperienza nel villaggio insieme al single Sammy Hassan. I due sono davvero molto vicini e proprio lunedì scorso abbiamo visto la dama parlare, ballare con lui e, soprattutto, apprezzare molto il suo fisico nel momento della sfilata e della votazione. Tutto quello che è successo è finito proprio in un video che poi la redazione ha fatto avere a David che non ha approvato il comportamento di Cristina bocciandolo in pieno e dicendosi un po’ sconvolto da questo suo modo di fare, forse è un po’ diversa dalla donna che lui cerca e che pensava di aver trovato in lei. Dall’altra parte, però, c’è proprio Cristina che accusa il fidanzato di essere rigido come sempre tant’è che non si è lasciato andare in questa esperienza e la prova sta nel fatto che non ha ancora ricevuto dei video che lo mostrano con gli altri.

DAVID E CRISTINA PRONTI A TRADIRSI A VICENDA?

Le cose potrebbero cambiare proprio questa sera visto che lo stesso promo annuncia che “gli equilibri delle coppie sta per cambiare” e una serie di video inediti potrebbero mostrare un nuovo lato di David Scarantino, un lato che nemmeno Cristina Incorvaia aveva ancora conosciuto. Secondo quanto rivela il video anticipazioni di Temptation Island 2019 sembra proprio che mentre Cristina si lascerà andare con il single Sammy tanto da seguirlo nella casa dei single, David alla fine farà lo stesso. Alcuni frame del promo che potete vedere cliccando qui, mostrano il cavaliere di Uomini e donne alle prese con un ballo molto sensuale con una single e il video arriverà a Cristina che, a quel punto, inizierà ad andare in crisi ammettendo di aver visto un David che non sapeva esistesse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA