Cristina e David/ Lei:”è giusto che si cerchi una ragazza più giovane”, storia finita? (Temptation Island)

CRISTINA E DAVID PRONTI AL FALÒ DI CONFRONTO A TEMPTATION ISLAND?

Cristina Incorvaia e David Scarantino sono arrivati nel programma perché lei si sentiva oppressa e giudicata da lui e perché, dopo un periodo lontano, erano tornati insieme ma non erano molto convinti sul loro futuro insieme. Le cose sono peggiorate in queste settimane passate in Sardegna come protagonisti del reality estivo sui sentimenti che potrebbe mettere fine alla loro relazione una volta per sempre già questa sera. Nel promo della nuova puntata si vede chiaramente Cristina molto impegnata con il single che le ha fatto venire a galla gli ormoni, ovvero Sammy, ma davanti alle ennesime immagini troppo “spinte” tra i due, questa volta David davvero potrebbe perdere la testa e chiedere il falò di confronto anticipato. Toccherà alla coppia “vip” di questa edizione chiudere per sempre la loro relazione questa sera? Clicca qui per vedere il promo della nuova puntata.

CRISTINA INCORVAIA SI AVVICINA A SAMMY…

Cristina Incorvaia ha avuto modo di avvicinarsi molto al single Sammy che ha risvegliato in lei una serie di tempeste ormonali che hanno trovato sfogo durante le sfilate dei single con tanto di voti altissimi e “tanto caldo”. In particolare, i due sono rimasti in giardino facendo finta di voler rimanere a dormire fuori sul divano ma sembra proprio che i due si siano lasciati andare a doppi sensi e coccole che David non ha gradito. Sammy ha provato a baciarla per far finta di volerla solo provocare e poi le ha offerto la sua maglia da usare come pigiamino. Lei ride, ammette di essere una gattina, lo guarda in modo provocante e questo non fa altro che peggiorare le cose soprattutto quando i due finiscono col ballare molto vicini, forse troppo. La ciliegina sulla torta è arrivata quando Cristina è entrata nella stanza dei single dove non c’erano le telecamere o quando parlando con Sabrina si mostra gelosa di lui. Clicca qui per vedere il video del momento.

I VIDEO E LA REAZIONE DI DAVID SCARANTINO

David Scarantino è entrato nel programma convinto dei suoi sentimenti per Cristina Incorvaia tanto da dirsi nostalgico parlando con i suoi compagni di avventura: “Le giornate per me sono sempre più lunghe, quindi è un bene per me perché significa che io penso a lei e tengo a lei. L’unica cosa che vorrei ora e vederla arrivare per dirmi ‘Andiamo via da qui insieme, mi manchi’”. Così non è stato per lui, anzi. Nonostante il fatto che la dama non abbia ricevuto dei video compromettenti durante i falò, sembra proprio che questo non l’abbia fermato dall’avvicinarsi a Sammy, anzi. La reazione ai video visti al falò non è mancata: “Lei è gelosa di lui, mi sembra impossibile dopo il nostro percorso, è proprio quello che non voglio da una persona che sta con me”. La sua voglia di vederla e la nostalgia dovuta alla sua assenza gli passeranno per via di questi comportamenti? Lo scopriremo nella puntata di questa sera durante il possibile falò di confronto anticipato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA