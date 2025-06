Cristina e Ivan: cos’è successo a Uomini e Donne

Tra le coppie del trono over che si sono formate nell’ultima stagione di Uomini e Donne spicca anche quella formata da Cristina e Ivan che, dopo essersi frequentati per diverso tempo senza mai raccontarsi al centro dello studio, hanno deciso di lasciare insieme il programma. Con una lunga lettera, Cristina si è così dichiarata al cavaliere con cui ha poi lasciato lo studio. “Per tanto tempo ho vissuto con muri invisibili, costruiti con delusioni e cicatrici lasciati da amori sbagliati, e lo sai”, è iniziata così la lettera della dama. “Ogni volta che ho provato a lasciarmi andare qualcosa dentro di me si tirava indietro, come se il cuore avesse provato a difendersi anche da ciò che desiderava davvero. Mi dicevano che ero fredda e distante, la verità è che avevo solo paura, paura di sentire troppo e disperare ancora, e poi sei arrivato tu”:

“Con la tua dolcezza hai sciolto ogni mio gelo, non hai forzato nulla, non hai cercato di cambiarmi. Hai semplicemente amato ogni parte di me, anche quelle rotte. Con la tua passione mi hai fatto sentire viva come non mi succedeva da tempo. Hai oltrepassato ogni mia barriera senza chiedere il permesso, ma con rispetto e verità. Grazie a te ho imparato che lasciarsi andare non è una debolezza, è fidarsi, scegliere e oggi scelgo te”, ha poi concluso Cristina che ha ricevuto il sì del cavaliere.

Cristina e Ivan: come stanno dopo Uomini e Donne

Dall’addio a Uomini e Donne di Cristina e Ivan sono trascorse diverse settimane, ma come stanno oggi l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over? La coppia sta ancora insieme o qualcosa si è rotto? A svelare la verità sullo stato di salute della relazione è stata la stessa Cristina che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una dolcissima foto di coppia.

“Semplicemente noi…”, scrive Cristina condividendo la foto. “Semplicemente belli”, commenta Agnese De Pasquale che, a differenza di Cristina e Ivan non ha trovato l’amore, almeno in questa stagione, nel programma di Maria De Filippi dove dovrebbe tornare a settembre.

