Cristina e Mattia, concorrenti Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Prima l’imbarazzo, poi…

Sposare uno sconosciuto rappresenta certamente una scelta più che coraggiosa, ma che può essere fatta quando si ha la necessità di dare una svolta alla propria vita e mettersi così alle spalle un periodo difficile. A volte, infatti, gli amori più forti sono quelli che partono da una forte attrazione ed è proprio quella che può innestarsi da un colpo di fulmine. Perché quindi non tentare?

Questa è certamente la motivazione principale che può spingere due giovani a partecipare a “Matrimonio a prima vista Italia 2022”, ormai da anni uno dei programmi più seguiti in Tv e sui social proprio perché permette di seguire da vicino le dinamiche che si innestano tra i due componenti della coppia. E spesso dallo stupore iniziale poi può nascere un bel rapporto, come sta accadendo anche a Cristina Cadei Danesi e Mattia, protagonisti dell’edizione 2022.

Cristina Cadei Danesi e Mattia di “Matrimonio a prima vista Italia 2022”: non sempre la prima impressione è quella giusta

Nel momento in cui conosciamo una persona finiamo per farci condizionare dalla prima impressione, non sempre favorevole. E’ un po’ quello che è successo anche a Cristina di “Matrimonio a prima vista Italia 2022” nel momento in cui ha visto Mattia che la aspettava all’altare. Lei, infatti, era convinta che lui fosse decisamente più vecchio di lei e non sembrava certamente felice all’idea di sposarlo. Non solo, la ragazza non aveva nascosto di ritenerlo decisamente diverso dai suoi canoni estetici.

E invece, una volta pronunciato il fatidico sì, le cose tra loro sono cambiate. La situazione tra loro ha infatti iniziato a cambiare in positivo già durante il viaggio di nozze, trascorso in Costiera Amalfitana. In quest’occasione entrambi sono apparsi molto complici e hanno dimostrato di apprezzare la vicinanza del coniuge. Ls convivenza rappresenta però certamente la prova del nove ed è da qui che si potrà capire se i due siano davvero compatibili.



