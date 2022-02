Cristina e Mattia di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022/ Scatta l’intesa in Costiera

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, l’esperimento sociale che vede 6 persone che non si sono mai viste prime abbinate per formare 3 coppie che si incontreranno per la prima volta sull’altare. La coppia è così formata: Cristina, 29enne della provincia di Brescia di professione aspirante personal trainer, mentre Mattia ha 34 anni e viene da Bernareggio, in provincia di Monza-Brianza. Ad accoppiarli è stato il team di esperti composto dal sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofreddi e Andrea Favaretto che ha riscontrato in loro l’84% di affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza.

Sarà davvero così? La coppia dopo il giorno del matrimonio è partita per il viaggio di nozze con destinazione la bellissima cornice della Costiera Amalfitana. Le cose tra i due non sono partite proprio con il piede giusto visto che, dopo una iniziale freddezza della sposa verso il marito considerato troppo vecchio per lei, la coppia avrà modo di sciogliersi e iniziare a conoscersi davvero.

Cristina e Mattia di Un Matrimonio a Prima Vista Italia 2022 si sono ritrovati catapultati dalla vita da single a quella di marito e moglie. Durante la luna di miele in Costiera Amalfitana la coppia ha cominciato a conoscersi facendo cadere le proprie difese e barriere. Non è stato facile per la giovanissima bresciana che inizialmente guardava con titubanza il neo sposo di 4 anni più grande di lei. Superata la questione età, Cristina e Mattia hanno cominciato a conoscersi con la ragazza che ha cominciato a guardare con occhi completamente diversi il marito. Tra i due, infatti, scatta una fortissima complicità che li spingerà non solo a chiacchierare, ma anche a volersi spingere ben oltre approfondendo la conoscenza dal punto di vista fisico.

Che dire: il matrimonio tra Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti durerà oppure i due decideranno di lasciarsi? Per scoprirlo non resta altro da fare che seguire le puntate di Matrimonio a Prima Vista 2022!



