Loredana Cannata non ha mandato giù la nomination ricevuta da Cristina Plevani all’Isola dei Famosi 2025, né il fatto che, ancora una volta, non sia stata salvata nel salvataggio a catena. Il tema è affrontato con la diretta interessata che cerca allora di spiegare le sue motivazioni davanti all’intero gruppo: “Sul salvataggio a catena, non ho ragionato, avevo una frazione di secondo. – ha esordito Cristina – Quando sono arrivata qua ho detto che non cerco amici, la tua nomination è stata gioco.”

Cristina Plevani choc all’Isola dei Famosi: “Farei soffrire tutti ancora di più”/ “Perché non ho legami”

Successivamente, in confessionale, Plevani si è detta sorpresa da questo risentimento di Loredana per una nomination: “Con lei non ho un brutto rapporto, io la nomination la metto in conto sia per me che per gli altri. Su questo siamo diverse.”, ha spiegato. Poi, alla diretta interessata, ha comunque ammesso, senza mezzi termini, il suo sentimento: “A volte mi dai l’idea che reciti, che ti sei creata un personaggio da Tomb Raider qui all’Isola. Ti trovo teatrale.”

Cristina Plevani distrugge Dino all'Isola: "Egoista, sei come sabbia nelle mutande!"/ Lui: "Mi hai offeso"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Loredana Cannata piange dopo le accuse di Cristina Plevani e Mirko Frezza all’Isola dei Famosi 2025

Critica che ha ribadito anche Mirko Frezza (che si era già espresso in questi termini sulla concorrente). “Per me è teatrale e cinematografico che lei va a piangere con chiunque. – ha detto il naufrago di Loredana Cannata – Se uno ti nomina, ti nomina! Io la trovo teatrale, anzi le faccio anche i complimenti perché recitare un mese una parte non è facile. Se tante persone la pensano così, un punto di verità c’è.” Da qui la decisione di nominarla ogni volta ce ne sarà la possibilità.

Cristina Plevani smaschera Dino Giarrusso: “Micidiale”/ Cosa sta facendo all’Isola dei Famosi

“Mi dispiace che la pensino così, anzi ho cercato anche di trattenere le lacrime ma non ci sono riuscita.”, si è giustificata successivamente Loredana ai microfoni dell’Isola dei Famosi 2025, dopo essere scoppiata nuovamente a piangere per le accuse ricevute. “Mi si rimprovera il fatto che io parli con la mia voce, che essendo da attrice viene scambiata per recitazione, ma la mia voce è questa. Non essere capita ed essere fraintesa mi fa soffrire.” ha concluso.