Cristina e Sebastian, un amore ostacolato da Giusy e Natale: la storia a C’è posta per te 2025

La terza storia della quinta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista la storia di un amore contrastato dalla famiglia di lei. Cristina e Sebastian sono la coppia protagonista e chiama per avere un confronto che si spera porterà alla pace con mamma Giusy e papà Natale, che non vogliono più vederla né sentirla da quasi un anno.

C'è posta per te 2025, 5a puntata/ Diretta storie: la sorpresa di Amadeus e i rapporti familiari complicati

Tutto ha inizio quando Cristina, a 17 anni, si innamora di Sebastian dopo un bacio. Lei capisce che è una cosa importante e decide perciò di presentarlo a sua mamma poi, pian piano, il ragazzo conosce anche suo padre. Sebastian fa il suo ingresso in casa, ma da allora Cristina può vederlo solo in presenza di un genitore o un fratello. Improvvisamente, il padre ammette che Sebastian non gli piace per vari motivi, a partire dai suoi atteggiamenti fino al fatto che il ragazzo non ha un lavoro fisso. È l’uomo allora a cercare un lavoro per Sebastian e ci riesce. Due mesi dopo, il ragazzo viene però licenziato. Da quel momento, il papà di Cristina non lo accetta più.

NOEMI CHIUDE COL PADRE DOPO UNA LITE CON LA COMPAGNA: "RAGAZZA SENZA REGOLE"/ Lite a C'è posta per te!

Cristina implora il perdono dei genitori a C’è posta per te

La storia di Cristina e Sebastian è travagliata, ma per stare insieme, i due arrivano anche a scappare senza dir niente, andando in Romania. Da allora, i genitori di Cristina hanno smesso di parlarle. Giusy e Natale hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2025, la figlia Cristina è in lacrime e chiede loro perdono: “È tanto tempo che non ci sentiamo e vediamo. Voglio chiedervi scusa per come sono andata via, senza dire nulla, ma ho voluto mettere per prima la mia felicità.”

È la madre di Cristina a prendere parola, spiegando non solo che, ad incidere, è stata la precarietà della situazione lavorativa del ragazzo, ma anche di essere rimasta delusa da alcuni atteggiamenti di lui, come quando ha “sbattuto fuori di casa mia figlia, buttandole anche i vestiti!”. Ma è proprio in virtù dell’amore per la figlia che, alla fine, Giusy e Natale aprono la busta di C’è posta per te 2025, riabbracciando Cristina, a patto che lui non si comporti più come ha fatto in passato con lei.

Noemi sbotta col padre a C'è posta per te 2025 e fa infuriare social/ Maria De Filippi tenta la "psicanalisi"