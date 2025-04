Cristina Ferrara lontana da Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Cristina Ferrara pronta ad abbandonare Uomini e Donne prima della scelta di Gianmarco Steri? I rumors su un possibile abbandono della corteggiatrice sono nati dopo la diffusione delle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 14 aprile 2025. Come svela Lorenzo Pugnaloni, Cristina è stata la protagonista di un vero e proprio show. Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato dell’ultima esterna fatta dal tronista e dalla registrazione e che, nella penultima registrazione, non era stata mandata in onda perché Gianmarco era andato via per andare a recuperare Nadia, assente in studio.

Nella registrazione di ieri, tuttavia, nonostante la messa in onda dell’esterna, non c’è stato modo di commentare il bacio tra Cristina e Gianmarco per l’atteggiamento della Ferrera che è stata la protagonista di un vero e proprio show che è stato fermato solo dall’intervento del tronista.

Cristina Ferrara: cosa ha detto su Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 14 aprile sia di Lorenzo Pugnaloni che di Gemma Palagi, Gianmarco ha esortato Cristina a non fare più show andando via perché andrebbe sempre a riprenderla. Cristina si è così calmata ma durante la registrazione ha ribadito di voler andare via in quanto l’interesse è calato.

Cristina, dunque, abbandonerà davvero il programma prima della scelta? “Cristina ha sottolineato più volte che crede che Gianmarco non le piaccia più ma rimane per non rischiare di pentirsene”, scrive Gemma Palagi. Cosa accadrà, dunque, nel trono di Gianmarco? Fondamentali saranno le registrazioni che avverranno dopo Pasqua con Gianmarco ce, ormai, è prossimo alla scelta che, a detta di molti appassionati del dating show di canale 5, potrebbe essere tra Francesca e Nadia.