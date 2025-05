Cristina Ferrara e il mistero del profilo Instagram

Tra pochi giorni, la puntata della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne andrà finalmente in onda. Come hanno svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni subito dopo la registrazione, il tronista ha concluso il percorso sul trono scegliendo Cristina Ferrara che è stata preferita a Nadia Di Diodato. Dopo giorni di silenzio, la coppia è stata pizzicata insieme e sui social è diventata virale la prima foto fuori dagli studi di Uomini e Donne. Nessun segnale, invece, da parte di Gianmarco che, pur essendo tornato sui social, non ha minimamente fatto riferimento a Cristina.,

Regna il mistero, invece, intorno al profilo Instagram di Cristina Ferrara, seguitissimo fino a pochi giorni e fa e successivamente scomparso. Durante il trono di Gianmarco, Cristina ha continuato ad aggiornare il suo profilo Instagram che, oggi, non appare più.

Cos’è successo al profilo Instagram di Cristina Ferrara

L’assenza del profilo Instagram di Cristina Ferrara non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan di Uomini e Donne che hanno pensato ad una scelta volontaria della corteggiatrice che potrebbe aver disattivato personalmente il profilo. Tuttavia, a fornire una versione diversa è stato Lorenzo Pugnaloni rispondendo alla domanda di una follower.

“Non ha disattivato lei il profilo. Figuriamoci se a ridosso di una scelta va a cancellare Instagram che è il momento in cui si prendono più followers – scrive Pugnaloni – Evidentemente è stato IG ad averglielo tolto (o a seguito di un hackeraggio, non lo so). Mi dispiace se così fosse, spero risolva. So solo che lei e Gianmarco sono aumentati di followers in maniera troppo esponenziale (il doppio da un giorno all’altro)”, conclude.