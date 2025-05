Scelta Gianmarco Steri a Uomini e donne: cos’è successo

Ieri sera, venerdì 30 maggio 2025, è andata eccezionalmente in onda in prima serata su Canale 5 l’attesissima scelta di Gianmarco Steri a Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi per l’occasione ha traslocato nella fascia serale per catturare l’attenzione del pubblico sul percorso del tronista, giunto a conclusione con la scelta di Cristina Ferrara e con la delusione di Nadia Di Diodato, l’altra corteggiatrice rimasta in ballo sino agli ultimi istanti.

Guido Ricci risponde a Gloria Nicoletti dopo Uomini e donne/ Ecco la verità del cavaliere sulla rottura

Una puntata ricca di grandissime emozioni ma anche di uno scivolone, nel vero senso del termine, che ha visto suo malgrado coinvolta proprio Cristina Ferrara. L’inconveniente è avvenuto a centro studio quando, poco prima della scelta di Gianmarco, le due corteggiatrici si sono alzate dalle rispettive postazioni per andare a salutare il tronista l’una dopo l’altra, prima di abbandonare lo studio e di attendere con trepidazione il momento cruciale della scelta.

Perché Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara a Uomini e Donne?/ Svelati i motivi del no a Nadia

Cristina Ferrara cade a Uomini e donne: panico in studio, lei rassicura tutti

Tuttavia, dopo aver salutato Gianmarco Steri per poi dirigersi verso l’uscita, Cristina Ferrara è caduta al centro dello studio a Uomini e donne. Momenti di apprensione, con tutti attorno a lei che si sono subito preoccupati per poi rasserenarsi quando la stessa corteggiatrice, dopo essere caduta, si è prontamente rialzata. Anche la padrona di casa Maria De Filippi ha voluto sincerarsi circa le sue condizioni, domandandole: “Ti sei fatta tanto male?“.

Cristina ha però minimizzato l’accaduto, tranquillizzando tutti e rispondendo alla preoccupazione della conduttrice: “No, zero“, per poi lasciare lo studio in attesa della scelta di Gianmarco poi ricaduta su di lei. Il video dello scivolone ha ovviamente fatto il giro del web, diventando virale e scatenando l’ironia dei fan. “Queen fino all’ultimo“, è il commento divertito di un telespettatore, ma sono tanti i messaggi di apprezzamento per la Ferrara: “Cristina sei bellissima anche così“. Altri hanno anche sottolineato l'”eleganza” della sua caduta, riempendola di complimenti: “Anche nella caduta è rimasta super femminile… ho sempre sperato e sognato in loro“.

Uomini e Donne, Arcangelo torna a settembre? Ecco la verità/ Cos'è successo nel parterre del Trono Over