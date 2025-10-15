Cristina Ferrara rinnova la propria immagine dopo l'addio a Gianmarco Steri: cosa ha fatto l'ex Uomini e Donne.

Cristina Ferrara, dopo la fine della relazione con Gianmarco Steri, ha deciso di cambiare alcuni aspetti della propria vita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sempre bellissima, sta continuando a condividere contenuti sul proprio profilo Instagram aggiornando i fan sulle sue decisioni personali e professionali. Mentre Gianmarco Steri è finito nella bufera per il continuo gossip su Martina De Ioannon, Cristina ha deciso di apporre alcuni cambiamenti, a partire da quelli estetici.

Cristina, sin dalla partecipazione a Uomini e Donne, ha sempre conquistato le attenzioni di Gianmarco e del pubblico per l’evidente bellezza. Bellezza che non passa inosservata e su cui l’ex corteggiatrice ha deciso di lavorare eliminando quei piccoli interventi estetici che hanno leggermente cambiato la sua bellezza. Un cambiamento che i fan hanno particolarmente apprezzato.

Cristina Ferrari, addio al filler alle labbra

“Ieri ho sciolto il filler alle labbra. Non per pentimento, né perché fosse sbagliato ma perché il “di più non fa necessariamente stare bene…Per piacersi completamente non sempre serve aggiungere, a volte è proprio il contrario”. Con questo messaggio, Cristina Ferrara ha deciso di condividere una scelta estetica con i propri followers pubblicando anche una foto delle sue labbra senza filler.

Una scelta che i fan hanno particolarmente approvato trovando sempre più bella Cristina che, dopo l’addio a Gianmarco Steri, sta provando a voltare pagina concentrandosi su se stessa e sui suoi progetti professionali ma ci sono anche i fan che sperano di rivederla a Uomini e Donne, magari nei panni di tronista. Cristina è sempre piaciuta molto ai telespettatori di Uomini e Donne come corteggiatrici e in tanti sono sicuri che sarebbe perfetta come tronista. Attualmente, tuttavia, sul trono, ci sono già due donne ovvero Cristiana Anania e Sara Gaudenzi ma, nella seconda parte della stagione, qualora dovesse essere ancora single, per Cristina potrebbero riaprirsi le porte di Uomini e Donne.

