Tutto su Cristina Ferrara, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, una delle più discusse è sicuramente Cristina Ferrara. Laureata in design, vive a Milano e lavora come assistente in un centro estetico. Bellissima, Cristina è stata tra le prime ragazze ad essere notata da Gianmarco che, sin dalle prime esterne, ha ammesso di provare una forte attrazione fisica nei suoi confronti. Dopo il bacio, tra Cristina e Gianmarco, il feeling non solo non è diminuito, ma ci sono stati numerosi scontri. Gianmarco, infatti, si è avvicinato sempre di più a Francesca, ma soprattutto a Nadia con cui ci sono stati due baci molto intensi.

Cristina, più volte, ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Gianmarco che è andato anche più volte a recuperarla. Tuttavia, nel corso della scorsa puntata, il tronista ha accusato Cristina di non avere reazioni di fronte al bacio con Nadia al punto da non credere più al suo interesse.

Cristina Ferrara, lite con Gianmarco Steri e Nadia a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 aprile 2025, il trono di Gianmarco Steri comincia con un filmato di quello che è accaduto al termine della scorsa puntata. Dopo aver lasciato lo studio non tollerando l’atteggiamento di Cristina e Francesca, ree di non aver avuto reazioni di fronte al bacio con Nadia, Gianmarco si è lasciato andare ad uno sfogo in camerino. Maria De Filippi, poi, manda in onda il filmato dell’esterna tra il tronista e Nadia durante la quale c’è stato un altro bacio.

In studio, Cristina commenta non solo il bacio, ma soprattutto l’atteggiamento di Gianmarco che, a detta della corteggiatrice, “fai il cane di pecora con una con cui hai litigato”, sbotta Cristina che, poi, ha discusso anche con la stessa Nadia.