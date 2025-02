Da poco tempo Gianmarco Steri ha iniziato il suo trono a Uomini e Donne. Di certo non è stato facile con ben 10.000 ragazze scese per corteggiarlo da tutta Italia! Fortunatamente, lui ha scelto le prime corteggiatrici e tra di loro spunta la figura di Cristina Ferrara, con la quale sembra essersi instaurato un ottimo rapporto. Proprio per questo motivo, molti si chiedono di chi si tratta, quanti anni ha e cosa fa nella vita.

Gianni Sperti contro Mario Cusitore: "Prendi per il cu*o Uomini e Donne"/ Margherita scoppia a piangere

Secondo le ultime voci web, Cristina Ferrara sarebbe amica di un ex personaggio famoso della trasmissione. Si tratterebbe dell’ex corteggiatrice di Jonas Berami durante il trono del 2014, la bellissima Rama Lila Giustini che dopo essere stata la scelta ha deciso di interrompere il rapporto con il tronista. In questi anni è diventata mamma per la prima volta, dopo essersi fidanzata con un uomo di origini americane del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Cristina Ferrara sta corteggiando Gianmarco Steri, e sembra essere (per il momento) una delle preferite del barbiere romano, reduce da una non scelta nel trono di Martina De Ioannon.

Nicole Santinelli, chi è ex tronista di Uomini e Donne: bacio con Mario Cusitore/ Chiama e lo smaschera

Cristina Ferrara di Uomini e Donne, Gianmarco cambia idea su di lei: “Pensavo si atteggiasse ma…”

Parlando di Cristina Ferrara, Gianmarco Steri aveva detto di non averla notata all’inizio per via del fatto che la ragazza appariva un po’ sulle sue. “Pensavo si atteggiasse” aveva confessato, “ma poi ho trovato una ragazza serena, con cui chiacchierare, oltre a essere bellissima, ovviamente”. Il tronista si è quindi ritrovato sorpreso per via del suo comportamento, e in effetti durante l’esterna i due si sono trovati molto bene tanto che anche i fan sul web hanno notato la forte complicità fra i due. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gianmarco Steri continuerà a conoscere Cristina Ferrara facendo esterne anche con altre tre corteggiatrici: Liana, Chiara e Nadia.

Amici, Isobel e Federico Nicotera sono ufficialmente una coppia/ Le foto della ballerina e l'ex tronista

Ma cosa si sa su Cristina Ferrara? Per ora le informazioni personali sulla ragazza scarseggiano, e oltre all’amicizia con Rama Lila si conosce ben poco su di lei. Non si sa cosa studia, se lavora e qual è la sua professione. In ogni caso, la ragazza è molto brava a farsi conoscere da Gianmarco e per questo motivo molto presto scopriremo tutti i dettagli personali della bellissima ragazza. Al momento i social la vedono molto bene vicina al tronista romano: potrebbe essere proprio lei la scelta?