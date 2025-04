Cristina Ferrara: com’è oggi la corteggiatrice di Uomini e donne

Tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri che stanno maggiormente facendo parlare di sé spunta sicuramente Cristina Ferrara. La 27enne napoletana vive a Milano, ha 27 anni, è laureata in Design e con un diploma in danza e lavora come assistente in un centro medico. Bellissima e con uno stile unico ed originale che rispecchia totalmente la sua forte personalità, Cristina ha lunghi capelli, labbra carnose, lineamenti perfetti e un fisico snello e allenato. Con la sua bellezza prima e il carattere poi ha conquistato le attenzioni di Gianmarco Steri che ha ammesso di essere attratto fisicamente dalla corteggiatrice.

Tra i due, infatti, c’è stato un bacio passionale ma non sono mancati gli scontri. Dopo il bacio, infatti, Cristina si è sentita poco considerata dal tronista al punto di lasciare lo studio. Gianmarco, poi, l’ha seguita dietro le quinte del dating show di canale 5 per poi organizzare un’esterna a cui lei non si è presentata e che ha scatenato la lite. In attesa di scoprire cosa accadrà con Gianmarco, Cristina è finita al centro dei rumors per una foto in cui sfoggia un look decisamente diverso da quello di oggi.

Cristina Ferrara: com’era prima di Uomini e Donne

Cristina Ferrara che ha conquistato popolarità anche per la sua amicizia con una vecchia conoscenza di Uomini e Donne ovvero Rama Lila Giustini che corteggiò l’attore spagnolo Jonas Berami con cui, poi, lasciò il programma, ha un profilo Instagram pubblico seguito da quasi 50mila followers.

Tra le tante foto, sono diverse quelle in cui Cristina sfoggia il proprio look e, tra le tante immagini, spunta quella in cui è molto diversa rispetto ad oggi. Nella foto in questione che potete vedere qui in alto, Cristina sfoggia un’immagine sensuale con capelli lunghi acconciati con delle lunghe treccine. Sempre bellissima, la corteggiatrice di Uomini e Donne, anche in questa foto, lascia tutti a bocca aperta.

