A Uomini e Donne spunta una vecchia foto di Cristina Ferrara che fa discutere: ecco com’era prima dei ritocchi.

Nel trono classico e over di Uomini e Donne non mancano mai le sorprese, però stavolta a far parlare non è solo la solita tensione in studio o qualche dichiarazione inaspettata.

Al centro dell’attenzione è finita Cristina Ferrara, una delle corteggiatrici che ha saputo attirare l’interesse di Gianmarco Steri, e non solo per il suo aspetto. Infatti, il suo nome sta facendo il giro del web dopo la comparsa di una vecchia foto che la ritrae molto diversa rispetto ad oggi.

Cristina Ferrara ecco come era prima del programma

Subito, inevitabilmente, si è acceso il dibattito. Cristina si è fatta notare fin da subito per un atteggiamento deciso, diretto, con quella sicurezza che spesso divide l’opinione pubblica. Alcuni la trovano affascinante, altri la giudicano troppo costruita. E proprio su quest’ultimo punto si sono concentrate le critiche durante l’ultima puntata. Le sue rivali in studio non le hanno risparmiato nulla, accusandola apertamente di voler passare per “semplice ragazza della porta accanto”, quando in realtà – a detta loro – di semplicità ce ne sarebbe ben poca.

E a rendere tutto ancora più acceso ci ha pensato una foto, emersa nelle ultime ore sui social, che mostrerebbe Cristina com’era prima di entrare nel programma. Il confronto è inevitabile: lineamenti meno scolpiti, labbra più sottili, un volto forse meno costruito rispetto a oggi. Nessuno qui vuole giudicare chi sceglie di ricorrere alla chirurgia estetica, sia chiaro, ma è evidente che questa immagine ha fatto rumore, perché va a toccare proprio quel punto su cui lei stessa ha voluto costruire la sua narrazione pubblica.

Gianmarco, dal canto suo, sembra comunque molto preso da lei. L’esterna andata in onda lo ha confermato: sorrisi, complicità, un’intesa che ha fatto intuire qualcosa in più. Anche con Francesca Polizzi il feeling non è mancato, però Cristina ha qualcosa che lo incuriosisce. Forse proprio quella contraddizione tra l’immagine forte che trasmette e i momenti in cui si lascia andare, mostrando una fragilità più autentica.

In ogni caso, il percorso è ancora lungo e nulla è scontato. Le dinamiche cambiano in fretta e anche le percezioni possono trasformarsi da una puntata all’altra. Senza ombra di dubbio, Cristina è una protagonista che divide e accende i riflettori su di sé. Ora resta da vedere se saprà convincere Gianmarco fino in fondo o se il peso delle polemiche finirà per allontanarli. Perché a Uomini e Donne l’immagine conta, certo, ma alla fine è la verità che viene fuori a fare la differenza