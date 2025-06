Il commento di Lorenzo Pugnaloni su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri dopo una diretta Instagram dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, dopo la scelta a Uomini e Donne, sono seguitissimi sui social dove, in queste settimane, si sono mostrati sempre più uniti e complici che mai. Dopo i primi giorni trascorsi tra Roma e Salerno, la coppia si è anche concessa la prima vacanza di coppia vivendosi totalmente e infiammando il web con le prime foto da innamorati. Una coppia che sta sorprendendo anche i fan più scettici di Uomini e Donne che non credevano totalmente nel loro rapporto. Nelle scorse ore, però, una diretta Instagram dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scatenato varie reazioni sui social.

Subito dopo la scelta, Gianmarco non aveva nascosto la voglia di iniziare subito una convivenza con Cristina che, pur essendo originaria di Salerno, vive a Milano. Tuttavia, nel corso di una diretta Instagram, le parole di Cristina hanno allarmato i fan, oggi ancora più preoccupati dopo una risposta di Lorenzo Pugnaloni.

Le parole di Lorenzo Pugnaloni su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri

Durante la diretta Instagram, sulla possibilità di andare a convivere con Gianmarco Steri, Cristina Ferrara ha frenato l’entusiasmo dei fan di Uomini e Donne spiegando che è troppo presto per pensare ad un passo così importante. Le parole di Cristina sono state riportate a Lorenzo Pugnaloni che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha risposto così:

“Cristina ha fatto una diretta e sembra super scocciata, ha ignorato completamente i commenti su Gianmarco, che è da solo in vacanza con gli amici. Il bello viene quando le hanno chiesto della convivenza e lei ha risposto che non andranno a convivere“, si legge nel messaggio ricevuto da Pugnaloni che ha così risposto – “Nelle interviste tirano in ballo la convivenza come se fosse Spritz, poi nelle dirette si rimangiano tutto. Occorrono i fatti, non le parole. Tra loro zero vita di coppia, zero affiatamento, è solo business o un mero tentativo di farlo (malissimo)”.

