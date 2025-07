Gianmarco Steri e Cristina Ferrara smentiscono la crisi facendosi vedere insieme: dove è stata pizzicata la coppia di Uomini e Donne.

Da quando sono usciti da Uomini e Donne al termine di un trono molto lungo, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono stati spesso al centro del gossip. E’ bastato un viaggio di Gianmarco a Marbella con gli amici per scatenare le voci di una presunta crisi. Crisi che è stata puntualmente smentita dai diretti interessati che, al ritorno in Italia si sono mostrati insieme condividendo diversi contenuti sui social. Dopo aver trascorso qualche giorno a Roma, la coppia è anche volata a Santorini dove si è rilassata al sole e godendosi qualche giorno al mare. Con poche mosse, la coppia ha messo a tacere tutte le voci di crisi ma è bastato un weekend trascorso lontani per scatenare nuovi rumors.

A parlare della coppia è stato anche Lorenzo Pugnaloni che, su Instagram, ha messo in evidenza alcuni punti della coppia. “I fan pretendono di sapere la verità e un personaggio pubblico deve dare spiegazioni alla propria community, la privacy è solo un alibi”, ha esordito l’esperto di gossip. “Lei non accenna al fidanzato in un recente box domande su Instagram, lui lavora e non dice le cose come stanno”

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri pizzicata a Napoli

Dopo il commento di Lorenzo Pugnaloni su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, la pagina gossip “Dariatvgossip”, ha pubblicato in esclusiva un video in cui Cristina e Gianmarco sono insieme a Napoli. “Dopo tante voci e speculazioni su Gianmarco e Cristina ,tra chi parlava di crisi, chi notava che non pubblicano mai nulla insieme… eccovi un video in esclusiva! Ieri, a Napoli, zona -Mergellina, li abbiamo beccati insieme in macchina. Crisi? A quanto pare no!” fa sapere l’esperta di gossip.

Nessuna crisi, dunque, per Cristina e Gianmarco che si sono anche mostrati insieme in palestra. Nessuna crisi, dunque, per la coppia di Uomini e Donne che, dopo aver visto nascere l’amore sotto i riflettori, si sta godendo il sentimento anche con discrezione.

