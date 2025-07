Le voci di una presunta crisi sono ormai un lontano ricordo per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che sono sempre più uniti e innamorati come testimoniano i vari contenuti di coppia che pubblicano sui social. Dopo un piccolo imprevisto in aeroporto, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono riusciti a partire per Santorini per godersi la prima, vera vacanza di coppia in un posto magico, lontano da ogni gossip e pettegolezzo.

Sereni, sorridenti e innamorati, Cristina e Gianmarco hanno mostrato la stanza in cui dormiranno nei prossimi giorni, ma anche la prima giornata al mare. La coppia, poi, ha deciso di staccare i cellulari e godersi il tempo insieme lontano da tutto e da tutti. Sulla coppia che ha infiammato la seconda parte dell’ultima stagione di Uomini e Donne, tuttavia, Deianira Marzano continua a ricevere segnalazioni.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri beccati dai fan così

Pur vivendo in due città diverse, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara cercano di trascorrere quanto più tempo possibile insieme. Approfittando dell’estate hanno così scelto di concedersi una vacanza da soli e, in aeroporto, sono stati pizzicati dai fan in teneri atteggiamenti. “Buongiorno. Segnalo Gianmarco e Cristina sull’aereo Napoli-Santorini. Erano molto affettuosi e innamorati“, è il testo della segnalazione ricevuta e pubblica da Deianira Marzano.

La ragazza che ha inviato la segnalazione all’esperta di gossip le ha anche inviato la foto di un bacio che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono baciati davanti a tutti. A distanza di pochi mesi dalla scelta a Uomini e Donne, dunque, Gianmarco e Cristina si stanno unendo sempre di più e i fan non escludono che, dopo l’estate, i due possano decidere di fare un passo importante come quello della convivenza. Per ora, il passo appare ancora lontano anche se la storia diventa sempre più importante.

