Tutto quello che sta succedendo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo la scelta a Uomini e Donne.

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si sono mostrati sempre molto uniti, felici e innamorati sui social condividendo anche diversi contenuti di coppia. Negli ultimi giorni, tuttavia, complice un viaggio dell’ex tronista di Uomini e Donne in compagnia degli amici, si sono scatenate voci su una presunta crisi di coppia. Voci alimentate anche da una diretta Tik Tok durante la quale Cristina ha parlato della sua relazione con Gianmarco, ma anche della propria vita.

Gemma Galgani scatenata fuori da Uomini e Donne/ La dama beccata così

L’ex corteggiatrice che ha lavorato in un centro medico, ai followers, ha raccontato di aver dovuto lasciare quel lavoro “perché non riuscivo ad organizzarmi con gli spostamenti. All’inizio facevo tanti spostamenti e me la sono gestita abbastanza bene, poi verso la fine ho dovuto mollare la presa“. In attesa di concretizzare alcuni progetti a cui sta lavorando, sta aiutando i genitori nell’azienda di famiglia.

Gianni Sperti tronista di Uomini e Donne?/ "L'amore incondizionato ce l'ho già"

Cristina Ferrara e il rapporto con Gianmarco Steri

Cristina Ferrara, inoltre, ha svelato che Gianmarco è partito con gli amici per un addio al celibato ma la spiegazione dell’ex corteggiatrice non è stata sufficiente per placare le voci di crisi. Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato una nuova segnalazione che sta preoccupando i fan della coppia.

“Lei è proprio fuori di testa” – si legge in rete – “Non gli risponde al telefono, ignora i messaggi, zero totale. Sta credendo a tutto quello che legge online, tutto! E’ nera, non vuole sentire ragioni e ha chiuso ogni tipo di contatto con lui. Lui non sa più che fare, ha provato pure a chiamare amici che abbiamo in comune, ma niente… nessuno riesce a farle cambiare idea. E’ una situazione assurda“, è il testo della segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano che, in poco tempo, è diventato virale.

Agnese De Pasquale con l'ex marito dopo Uomini e Donne/ Lei svela tutta la verità