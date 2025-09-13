Cristina Ferrara e Gianmarco Steri sono davvero in crisi o si sono lasciati? Spuntano nuovi dettagli sulla coppia di Uomini e donne.

Non si placano i rumors in merito ad una presunta rottura tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, al centro del gossip da quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha accompagnato Gianmarco al matrimonio di una coppia di amici. Un’assenza che ha fatto molto rumore scatenando numerose segnalazioni come quella ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano secondo cui Cristina non si sarebbe presentata nonostante fosse stata invitata.

Nel corso dei giorni successi, anche Alessandro Rosica ha parlato di rottura e lo stesso ha fatto Amedeo Venza secondo cui l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non solo si sarebbero lasciati ma avrebbero ricevuto l’invito dalla redazione di Uomini e Donne per poter tornare in trasmissione e raccontare la verità sul loro rapporto. A svelare nuovi dettagli, inoltre, è un amico di Gianmarco.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: parla ancora l’amico di lui

Dopo aver smentito in una diretta Tik tok la rottura tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, Enzakkione, l’amico dell’ex tronista di Uomini e Donne, ha ribadito il concetto. A riportare quanto detto da Enzakkione è la pagina Instagram “Dariatvgossip” che ha pubblicato una segnalazione ricevuta.

In diretta, Enzakkione ha smentito ancora una volta la rottura e, stando alla segnalazione ricevuta dalla pagina “Dariatvgossip”, in diretta, sarebbe intervenuta anche la stessa Cristina che ha scherzato con l’amico di Gianmarco. Nessuna rottura, dunque, tra i due? I fan continuano ad avere dei dubbi e sperano di sentire presto la versione di Gianmarco e Cristina. Non si esclude, inoltre, che i due possano davvero tornare nello studio di Uomini e Donne, dove tutto è nato, per poter raccontare la verità sul loro rapporto e come hanno trascorso la prima estate insieme. Non resta, dunque, che aspettare per scoprire la verità.

