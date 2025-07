Cristina Ferrara e Gianmarco Steri di Uomini e Donne smentiscono le voci di crisi e lei se la prende con alcune malelingue che...

Le voci di crisi non intaccano Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, ma lei…

Tira aria di crisi tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri di Uomini e Donne? I rumor e le voci si intensificano sul web, ma ci pensa la coppia – ormai puntualmente – a dissipare ogni dubbio. In questi giorni Gianmarco e Cristina hanno infatti mandato un messaggio forte e chiaro a tutta la fan-base, assicurando di essere uniti e affiatati come il primo giorno. Tra storie romantiche, scatti e momenti di tenerezza, la coppia uscita da Uomini e Donne ce la mette tutta per coltivare la propria relazione.

Eppure c’è chi continua a vedere del torbido nella storia tra Cristina e Gianmarco e chi lo manifesta apertamente nei loro canali social. Sotto un post pubblicato da Gianmarco sui social, ad esempio, non sono mancate delle critiche nei confronti della coppia e qualche internauta ha persino azzardato uno scenario infausto, con l’addio di Cristina per un altro misterioso ragazzo.

Insomma, non mancano le teorie e le previsioni fantasiose sulla coppia di Uomini e Donne. Alcune di queste, oggettivamente, sono state alquanto inopportune e hanno infatti spinto Cristina a prendere una posizione nei confronti di tutti quei commenti che dipingevano lei e il fidanzato come delle persone finte.

L’ex protagonista di Uomini e Donne non ci ha pensato due volte a difendere a spada tratta la propria storia d’amore e nel marasma generale dei social ha trovato un’alleata preziosa, la mitica Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne. Quest’ultima è uscita allo scoperto nel momento più opportuno, condividendo sul proprio profilo una fotto della coppia. Come a voler dire che crede ciecamente nell’autenticità di Cristina e Gianmarco. Chi meglio di lei potrebbe dirlo?

