Un nuovo dettaglio preoccupa i fan di Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: spuntano nuove voci di crisi sulla coppia di Uomini e Donne.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri continuano ad essere al centro del gossip. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, da quando hanno lasciato insieme il programma dopo una scelta molto attesa, continuano ad essere seguiti sui social ed ogni loro gesto viene monitorato scatenando diverse reazioni da parte dei fan. Durante il viaggio di Gianmarco a Marbella con gli amici, sul web, si sono scatenate voci di crisi che, poi, sono state prontamente smentite sia da Gianmarco che da Cristina che sono tornati a mostrarsi insieme, sempre più uniti e innamorati.

Dopo aver trascorso qualche giorno insieme a Roma dove dono stati pizzicati anche dai fan, Gianmarco e Cristina si sono anche concessi qualche giorno di vacanza in Grecia per poi rientrare in Italia. Innamorati, sereni e felici, i due ex Uomini e Donne hanno rassicurato anche i fan più scettici che, però, nelle scorse ore, sono tornati a preoccuparsi.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: la lontananza scatena i fan

Dopo essere stati insieme a Roma e dopo la vacanza che si sono concessi, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si sono separati per qualche giorno per tornare alle rispettive vite. Gianmarco, infatti, è tornato a Roma mentre Cristina è salita a Milano come ha svelato lei stessa pubblicando una storia in cui ha annunciato di essere pronta a guardare Temptation Island.

La temporanea lontananza della coppia ha scatenato nuovamente i fan che temono ci sia una crisi in corso. In realtà, la lontananza tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice è normalissima vivendo in due città diverse e non convivendo. Come è noto, infatti, Gianmarco e Cristina vivono l’uno a Roma e l’altra a Milano e, giustamente, non riescono a trascorrere tutti i giorni insieme. Nessuna crisi, dunque, per la coppia che continua a viversi serenamente l’amore nato sotto le luci dei riflettori.

