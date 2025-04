Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: tutto vero o tutto studiato a Uomini e Donne?

La scelta di Gianmarco Steri è ormai alle porte, ma sul web, continuano a spuntare segnalazioni sulle corteggiatrice tra le quali dovrà scegliere la ragazza con cui lasciare il programma e provare a costruire una storia nella quotidianità. Dopo quella su Nadia Di Diodato che, per i fans, sarà la prescelta dopo un gesto social della migliore amica del tronista, spunta anche la segnalazione su Cristina Ferrara che, nella puntata di Uomini e Donne del 29 aprile 2025, ha dato vita ad un vero e proprio show annunciando l’addio alla trasmissione.

Nonostante sembrasse convinta di voler abbandonare la trasmissione, Cristina, come svelano le anticipazioni delle prossime puntate, resterà in trasmissione e si lascerà andare anche alle lacrime di fronte ad una lettera che le scriverà Gianmarco. Un percorso importante che, però, secondo alcuni rumors potrebbe essere dettato da un copione. Stando ad una segnalazione, infatti, Cristina e Gianmarco potrebbero essersi accordati.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: la verità sulla segnalazione prima della scelta a Uomini e Donne

Tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri c’è davvero un accordo in vista della scelta finale a Uomini e Donne? I dubbi del pubblico fedelissimo del programma di Maria De Filippi sono stati scatenati da una segnalazione riportata da Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato il messaggio ricevuto da un follower secondo cui sarà proprio Cristina la scelta del tronista romano. “Cristina e Gianmarco si sono accordati, è tutta una recita. Lei ha addirittura lasciato il lavoro perché è sicura di uscire da lì con lui. Ci saranno altri litigi e poi si dichiareranno innamorati​”, recita la segnalazione.

Litigi che stanno caratterizzando le ultime puntate di Uomini e Donne che stanno scatenando i commenti degli utenti che non riescono a capire su chi ricadrà la scelta dell’ex corteggiatrice di Martina De Ioannon. La segnalazione, poi, è stata smentita da una successiva storia pubblicata da Deianira secondo cui non ci sarebbe alcun accordo. I dubbi, tuttavia, restano e il countdown per la scelta di Gianmarco è ufficialmente partito.