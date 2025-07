Cosa sta accadendo realmente tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? L'esperto di Uomini e Donne esprime la propria opinione sulla coppia.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri stanno ancora insieme? Le voci di crisi che spopolano sul web sono vere? Sono solo queste alcune delle domande più gettonate sui social sull’ultima coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Come ricorderanno gli appassionati del programma di Maria De Filippi, dopo la scelta di Martina De Ioannon che gli ha preferito Ciro Solimeno con cui è felicemente fidanzata, Gianmarco Steri è diventato tronista di Uomini e Donne arrivando alla scelta finale con Cristina e Nadia Di Diodato. La scelta è ricaduta proprio su Cristina con cui è cominciata una relazione che continua ancora oggi.

Nonostante i due stiano insieme, le voci di una presunta crisi non si placano. Negli scorsi giorni, è bastato un weekend trascorso lontano per scatenare nuovamente la preoccupazione dei fan che, tuttavia, nelle scorse ore, sono stati nuovamente rassicurati da un video in cui erano insieme a Napoli pubblicato dalla pagina Instagram “Dariatvgossip”.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in crisi? Parla Lorenzo Pugnaloni

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, dunque, continuano ad essere al centro di voci varie e in tanti non sono totalmente convinti della coppia. A parlare del momento che stanno vivendo l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è Lorenzo Pugnaloni che, dopo aver seguito tutto il percorso di Gianmarco nel programma di Maria De Filippi sia come tronista che come corteggiatore, rispondendo alle domande dei followers, ha scritto:

“” fan pretendono di sapere la verità e un personaggio pubblico deve dare spiegazioni alla propria community, la privacy è solo un alibi. Fanno vite completamente diverse, lei predilige il lusso e lui le piccole cose. I due stanno attraversando una forte crisi, ma non esiste non dare spiegazioni ai fan solo per non perdere consensi. Come stanno davvero le cose?”.

