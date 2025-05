Anticipazioni Uomini e Donne: è Cristina Ferrara la scelta di Gianmarco Steri! Tronista svela il motivo

Ieri si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne e dalle anticipazioni si è scoperto chi ha scelto Gianmarco Steri tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Al termine di un percorso pieno di alti e bassi, segnalazioni e delusioni, il tronista romano ha deciso con quale delle due ragazze uscire dal programma per iniziare un percorso insieme. Chi ha scelto Gianmarco Steri? Cristina Ferrara! A rivelarlo in anteprima sono stati gli esperti del programma Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi e quest’ultima ha anche aggiunto ulteriori dettagli tra cui i motivi della decisione.

Gemma Galgani, nuovo appuntamento con Arcangelo a Uomini e donne/ Tanti baci ma lui vuole conoscere Sabrina

Stando a quanto riporta Gemma Palagi, infatti, sulle anticipazioni Uomini e Donne delle prossime puntate e sulla scelta di Gianmarco Steri, il tronista ha scelto Cristina Ferrara perché sin da subito è rimasto colpito dalla sua bellezza e poi conoscendola l’ha apprezzata per molto altro. All’inizio non la comprendeva e l’ha messa molto in discussione ma con il passare del tempo ha scoperto che è una ragazza sensibile che non ha paura di mostrare le sue fragilità. Insomma era tanto combattuto ma ha sempre pensato a lei anche se è molto diversa da lui ed alla fine ha deciso di seguire i suoi sentimenti e per questo ha scelto lei.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 12 maggio 2025/ Cristina lascia lo studio, Gemma in crisi

Uomini e Donne: Cristina Ferrara è la scelta di Gianmarco Steri, la mamma di lei: “Mi piace, è un bravissimo ragazzo”

Prima della scelta a Uomini e Donne, sono state mostrate le due ultime esterne che Gianmarco Steri ha fatto con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Con quest’ultima si è concesso una giornata sulla Costiera Amalfitana e poi ha conosciuto la famiglia. I genitori hanno accolto benissimo Gianmarco e la madre ha confessato di vederlo come un bravissimo ragazzo gentile ed educato. Cristina, invece, ha aggiunto che il padre è sempre stato geloso dei suoi ragazzi ma del tronista no perché gli ha sempre ispirato fiducia. Dopo la scelta, invece, ha ammesso di provare dei forti sentimenti per lui anche se aveva pensato di fargli uno scherzo e dirgli ‘NO’.