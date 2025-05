Cristina Ferrara e Gianmarco Steri sempre più vicini a Uomini e Donne

Cristina Ferrara è la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e donne? Il tronista è ormai prossimo alla scelta e, nella puntata in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025, dopo aver commentato la scelta di Francesca Polizzi di non tornare in trasmissione e di eliminarsi definitivamente, ha rivissuto le emozioni provate in esterna con Cristina Ferrara nei confronti della quale ha fatto un gesto davvero importante. Gianmarco, infatti, prima ancora di annunciare la scelta e prima ancora di chiedere alla redazione di trascorrere una giornata intera con le sue corteggiatrici, ha deciso di presentare la mamma proprio a Cristina.

Il tronista ha così sorpreso Cristina presentandole la donna più importante della mamma che si complimenta con Cristina. “Sei più bella dal vivo”, dice la signora che, a sua volta, riceve i complimenti di Cristina che non nasconde di essere davvero emozionata al punto che, rivolgendosi a Gianmarco, dice che è stato il gesto più bello che abbia fatto nei suoi confronti.

Gianmarco Steri, in studio, spiega poi di aver voluto presentare la madre a Cristina perché voleva un parere della mamma prima di fare una scelta. Maria De Filippi, poi, nella puntata di Uomini e Donne odierna, ha mandato in onda il filmato dell’esterna tra il tronista e Nadia che si conclude con un lungo e passionale bacio. Il tronista, dunque, appare sempre più confuso tra le due ragazze tra le quali dovrà effettuare una scelta.

Il bacio con Nadia e la scelta di presentare la mamma a Cristina ha diviso il web che è sempre più indeciso su chi potrebbe essere la scelta del tronista. Da una parte c’è chi punta tutto su Cristina dopo l’esterna con la mamma di Gianmarco e, dall’altra, c’è chi è convinto che sarà Nadia la scelta del tronista.

