Chi è Cristina Ferrara: corteggiatrice di Uomini e Donne

Cristina Ferrara è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e donne e sta dividendo il suo percorso con Nadia Di Diodato. 27 anni, Cristina viene da Napoli ma vive a Milano. Cristina è laureata in design, diplomata in danza e lavora in centro medico come assistente. Anche Cristina ha un profilo Instagram sotto il nome di cristinaynaferrara e vanta più di 15 follopiù di 87mila followers. Ama condividere momenti della sua vita quotidiana e sono tante le foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza.

Cristina, sin dal suo arrivo nello studio di Uomini e Donne per conoscere e corteggiare Gianmarco non è passata inosservata. Bellissima e con un fisico prorompente, ha colpito inizialmente Gianmarco proprio per la sua bellezza al punto che il corteggiatore ha inizialmente ammesso di provare per lei una forte attrazione fisica. Con il tempo, però, le cose sono cambiate.

Cristina Ferrara e il percorso a Uomini e Donne

Il percorso di Cristina Ferrara a Uomini e Donne non è stato lineare. Tra lei e Gianmarco ci sono stati tanti alti e bassi che hanno portato spesso la Ferrara a lasciare lo studio per poi tornare sui propri passi. Pur essendo stata la prima ragazza ad essere baciata da Gianmarco, non tutto è stato facile. Cristina, infatti, più volte si è scontrata con il tronista prima lamentandosi delle attenzioni di quest’ultimo per Francesca Polizzi, prima che quest’ultima lasciasse il programma e poi per Nadia Di Diodato che, secondo il suo punto di vista, sarà la scelta di Gianmarco.

Non sono mancate, poi, varie segnalazioni sulla corteggiatrice, ultima quella portata in trasmissione dalla dama del trono over, margherita Aiello che ha svelato di averla vista a cena con un ragazzo che Cristina ha riconosciuto come Leonardo, ballerino professionista di Amici con cui ha scambiato qualche chiacchiera durante la cena nel ristorante nei pressi degli studi frequentato sia dai protagonisti di Amici che da quelli di Uomini e Donne. Nonostante i vari alti e bassi, tuttavia, Cristina, in esterna, ha avuto la possibilità di conoscere la mamma di Gianmarco.