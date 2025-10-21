Scoppia il gossip intorno a Cristina Ferrara e Raul Dumitras: secondo una segnalazione, i due avrebbero cominciato a frequentarsi.
I colpi di scena intorno ai protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne non finiscono. Dopo la notizia della frequentazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, spunta una segnalazione su Cristina Ferrara e Raul Dumitras. Lei è l’ex fidanzata di Gianmarco che ha scelto alla fine del suo percorso sul trono mentre Raul è l’ex fidanzato di Martina durante il periodo di Temptation Island. Tra i protagonisti del gossip più succulento del momento potrebbe esserci un incrocio pericoloso che potrebbe portare alla nascita di frequentazioni inaspettate.
Tutto è iniziato da un dettaglio notato dai fan più attenti: a quanto pare, infatti, Raul avrebbe cominciato a seguire Cristina sui social. Il segui sui social, tuttavia, non è l’unico indizio che ha fatto accostare Cristina a Gianmarco.
La segnalazione su Cristina Ferrara e Raul Dumitras
I fan, come riporta Lorenzo Pugnaloni, hanno segnalato anche la presenza di Cristina a Roma negli scorsi giorni, città in cui vive anche Raul e la presenza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nella capitale ha scatenato rumors in merito ad una presunta frequentazione.
Come se non bastasse, alcuni fan hanno analizzato gli interni dell’auto su cui si era mostrata Cristina durante il soggiorno romano e quelli della macchina di Raul notando alcune somiglianze. Una serie di indizi che hanno scatenato i commenti del popolo dei social che continua a monitorare tutti i protagonisti della vicenda.
La storia di lei, venerdì il 17 ottobre, si localizzò pure a Roma. Stessa macchina, interni rossi e ruota di scorta dietro. Però il segui non lo mette lei, perché deve ancora fare la parte della vittima che andava a Roma perché ci sperava ancora con Gianmarco! 🤦🏻♀️ pic.twitter.com/C41B6UF7QX
