Il trono di Gianmarco Steri si avvicina all’epilogo. Il tronista, alla ricerca dell’amore da mesi dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, sta arrivando al momento più importante del percorso nel programma di Maria De Filippi. La scelta di Gianmarco, infatti, potrebbe essere registrata nelle prime settimane di maggio, ma anche in anticipo qualora il tronista dovesse decidere di svelare il nome della corteggiatrice preferita per non rischiare di rovinare il rapporto con lei. Per il momento, alla corte di Gianmarco, ci sono ancora Francesca, Cristina e Nadia. Con tutti e tre ci sono stati baci così come discussioni. L’ultima con Nadia, tuttavia, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si è conclusa con l’inaspettata autoeliminazione della corteggiatrice.

Quella di Nadia, tuttavia, potrebbe essere un’eliminazione temporanea ne non è da escludere un suo ritorno già nella prossima registrazione. Tuttavia, il colpo di scena potrebbe arrivare da Cristina nei confronti della quale, secondo il popolo del web, il tronista proverebbe esclusivamente un’attrazione fisica.

Cristina Ferrara: perché potrebbe essere eliminata da Gianmarco Steri a Uomini e donne

Secondo un’ipotesi di Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne, Gianmarco Steri potrebbe arrivare alla scelta finale con due corteggiatrici. Qualora dovesse accadere ciò, il tronista potrebbe decidere di eliminare Cristina. In base a quanto accaduto nelle ultime puntate registrate, nelle prossime registrazioni, secondo un’ipotesi di Lorenzo Pugnaloni, Nadia che si è autoeliminata, dovrebbe tornare in studio mentre Cristina potrebbe essere eliminata.

Si tratta, tuttavia, di una semplice ipotesi che, però, potrebbe effettivamente concretizzarsi. Gianmarco, infatti, finora, è apparso molto più preso da Francesca e Nadia e, qualora quest’ultima non dovesse tornare spontaneamente, potrebbe andare a riprenderla personalmente scatenando così la reazione di Cristina che potrebbe lasciare definitivamente la trasmissione.

