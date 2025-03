Cristina Ferrara travolta dalle polemiche a Uomini e Donne

Cristina Ferrara è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri che, sin dal suo arrivo a Uomini e Donne, ha conquistato le attenzioni del tronista per l’evidente bellezza. Insieme a Francesca Polizzi è quella che sta creando più dinamiche al trono classico anche se il percorso di Gianmarco sul trono non sta regalando grandi emozioni come invece ci si aspettava. Nei confronti di Cristina, Gianmarco ha ammesso di provare una forte attrazione fisica. Tuttavia, sulla corteggiatrice, ci sono diverse segnalazioni secondo cui sarebbe già fidanzata.

Perché Damiano Foti ha abbandonato Uomini e Donne?/ Accuse da Morena e Gloria: "Dette bugie, non è limpido"

Nell’ultimo periodo, le varie segnalazioni che hanno scosso Uomini e Donne hanno poi portato all’addio di alcuni protagonisti. E’ accaduto con i troniste Alessio Pecorelli e Michele Longobardi ma anche con il cavaliere del trono over Mario Cusitore. Cosa accadrà a Cristina Ferrara?

Le segnalazioni su Cristina Ferrara

Cristina Ferrara è la protagonista di alcune voci secondo cui, fuori da Uomini e Donne, sarebbe già fidanzata. A diffondere tali voi è stata Deianira Marzano che, nei direct ha ricevuto foto e segnalazioni su Cristina che avrebbe una relazione con un misterioso calciatore del Barcellona. Nel messaggio ricevuto dall’esperta di gossip si legge che: “Cristina, la corteggiatrice di Gianmarco, ha un flirt in corso con un calciatore spagnolo. Non è solo una questione di follow: si sentono, si scrivono e c’è del tenero“.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri criticato per il bacio con Cristina/ Web in rivolta: “Una delusione”

Tali segnalazioni potrebbero presto essere commentate a Uomini e donne come accaduto in occasioni precedenti. Nel frattempo, nelle ultime registrazioni, Gianmarco non ha nascosto di essere infastidito dall’atteggiamento di Cristina che ha invitato a comportarsi da corteggiatrice. Nonostante l’interesse e l’attrazione, dunque, la situazione tra i due appare ferma ad una semplice conoscenza.