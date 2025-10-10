Cristina Ferrara, dopo la fine della relazione con Gianmarco Steri, lancia una frecciatina all'ex tronista di Uomini e Donne e Martina De Ioannon?

Clima ancora teso sul web tra i fan di Cristiana Ferrara e quelli di Gianmarco Steri. La fine della relazione ha scatenato una serie di polemiche aumentate dalla rottura, avvenuta poco dopo, tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Secondo qualche fan di Uomini e Donne, una coincidenza che potrebbe nascondere un riavvicinamento tra Martina e Gianmarco che, nella scorsa edizione di Uomini e donne, insieme a Ciro, hanno dato vita ad uno dei troni più belli e seguiti degli ultimi anni

. La scelta di Martina che ha preferito Ciro a Gianmarco ha inevitabilmente allontanato i due con Steri che è poi salito sul treno concludendo il percorso con la scelta di Cristina. Tornati entrambi single, i rumors su un presunto riavvicinamento tra i due non si placano e il fatto che nessuno abbia smentito sta alimentando il gossip. Come se non bastasse, un video pubblicato da Cristina sembrerebbe essere una frecciatina all’ex fidanzato e a Martina.

Il video di Cristina Ferrara che ha scatenato i fan di Uomini e donne

A scatenare nuove voci è un video che Cristina Ferrara ha pubblicato su Tik tok e che, secondo gli utenti, potrebbe essere una frecciatina non solo nei confronti di Gianmarco Steri ma anche di Martina De Ioannon. “Guardati, sei così fottutamente disperato, è tenero”, è la frase che ha scatenato i commenti del popolo del web.

Quello di Cristina potrebbe essere semplicemente un video simpatico senza alcun riferimento ma la situazione che si è venuta a creare sta facendo riflettere tutti coloro che hanno seguito prima il trono di Martina e poi quello di Gianmarco. Le voci e le insinuazioni, dunque, non si placano e c’è chi spera che Maria De Filippi organizzi un confronto a quattro portando in studio Martina, Ciro, Gianmarco e Cristina.

