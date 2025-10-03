Cristina Ferrara lancia una frecciatina a Gianmarco Steri dopo la fine della relazione? Ecco cosa ha pubblicato sui social.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, dopo essersi scelti al termine del percorso di lui sul trono di Uomini e Donne, si sono ufficialmente lasciati. L’annuncio è arrivato dai profili Instagram dei diretti interessati dopo settimane di voci e indiscrezioni che non lasciavano spazio a dubbi. Gianmarco, chiusa la relazione, ha eliminato tutte le foto di coppia ed è tornato alla sua vita dividendosi tra il lavoro, ma anche serate mondane come la festa del settimanale Chi a cui ha partecipato in quel di Milano. Il nome di Gianmarco, tuttavia, è stato accostato anche Martina De Ioannon a causa di un incontro causale in una serata.

La presenza di Gianmarco alla festa del settimanale Chi, inoltre, ha fatto pensare ai fan che l’ex tronista possa essere uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip di Signorini che dovrebbe esserci dopo il Grande Fratello di Simona Ventura e c’è chi crede che nella casa possa ritrovarsi anche con Martina De Ioannon. Nel frattempo, un post pubblicato da Cristina, non è passato inosservato agli occhi dei fan.

Cristina Ferrara e il post su Instagram: frecciatina a Gianmarco Steri?

“Troppe volte mi sono sentita io quella sbagliata, quella che non capiva certi atteggiamenti, certe mancanze e ripensando a quei momenti posso dire che la mia testa aveva già colto la verità. Ho provato in ogni modo a non arrendermi, a credere che fosse reale. Perché la superficialità non mi è mai appartenuta. Eppure, quando non c’è la stessa forza dall’altra parte, inevitabilmente tutto crolla”. Con queste parole, Cristina Ferrara ha annunciato la fine della storia sui social dove, nelle scorse ore, ha anche pubblicato un posto che i fan hanno interpretato come una frecciatina a Gianmarco.

“Le risposte arrivano da sole, piano, tutte”: è questo il messaggio pubblicato da Cristina nel post che potete vedere più in alto. Il messaggio dell’ex corteggiatrice sarà davvero una frecciatina a Gianmarco?