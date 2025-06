Cristina Ferrara si mostra in barca durante una gita con le amiche, ma senza Gianmarco Steri e i fan di Uomini e Donne danno la propria sentenza.

Il ritorno in Italia di Gianmarco Steri, dopo il viaggio fatto con gli amici a Marbella, non ha placato i rumors su una crisi di coppia. Ad alimentare ulteriormente le voci è stata Cristina Ferrara che, durante il weekend, si è concessa una gita in barca in compagnia delle amiche. L’assenza di Gianmarco Steri è stata immediatamente notata dai fan di Uomini e Donne che speravano di vedere la coppia nuovamente insieme dopo aver trascorso diversi giorni insieme.

Nel video, però, pubblicato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non c’è traccia del fidanzato e i fan non nascondono di temere una rottura record per la coppia. Steri, dopo gli ultimi gossip sul suo rapporto con Steri, si è rilassata tra gite in barca, balli, risate, selfie allo specchio e foto di gruppo scatenando anche i commenti dei fan.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: cosa sta accadendo dopo Uomini e donne

Dopo circa due mesi dalla scelta a Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco sembrano molto distanti e anche le segnalazioni ricevute da Deianira Marzano sulla cena a Salerno che i due avrebbero fatto dopo il viaggio a Marbella di lui, non fanno che alimentare le voci di crisi. Nessun sorriso tra i due, ma un’aria abbastanza cupa tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice che sembrerebbero non vivere un momento sereno.

Di fronte a tali segnalazioni, i fan di Uomini e Donne che hanno seguito tutta la storia dall’inizio sono sicuri che i due non supereranno l’estate. “Gianmarco e Cristina non arrivano a due mesi, chissà se hanno già pronto il comunicato”, “A breve faranno uscire il comunicato con scritta bianca su sfondo nero, è palese”, “Chi l’avrebbe mai detto?”, “Ora ci manca solo che Martina lasci Ciro e siamo pronti a sentirli chiamare inquilini (del GF)”, “Questo succede quando si sceglie tanto per scegliere”, si legge su X.

