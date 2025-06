Enzakkione, l'amico di Gianmarco Steri, commenta la diretta Instagram di Cristina Ferrara e scatena i fan di Uomini e Donne.

Cristina Ferrara, nelle scorse ore, ha intrattenuto i propri followers con una diretta Instagram durante la quale non sono mancati i commenti dei fan, le domande sulla sua relazione con Gianmarco Steri ma anche le critiche di chi sperava che la scelta di Gianmarco fosse Nadia Di Diodato. Tra i tanti commenti, tuttavia, non sono passati inosservati i commenti di Enzakkione, l’amico di Gianmarco che il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto durante il percorso del tronista nel programma. Enzakkione, infatti, si è fatto conoscere per il grande legame che ha con il tronista al punto da aver incontrato le varie corteggiatrici ed essere stato presente in studio durante il giorno della scelta.

Conclusa l’avventura a Uomini e Donne, Enzakkione ha trascorso vari momenti con Gianmarco e Cristina con varie foto pubblicate sui social. Incontri che sono piaciuti ai fan che, però, nelle scorse ore, sono rimasti interdetti di fronte a determinati commenti di Enzakkione nei confronti di Cristina.

Il commento di Enzakkione su Cristina Ferrara: bufera sul web

Durante la diretta Instagram, Enzakkione ha scritto a Cristina Ferrara provando a divertire gli utenti in quel momento collegati. Il risultato, però, è stato opposto a quello che pensava. Le parole dell’amico dell’ex tronista, infatti, hanno scatenato dure critiche nei suoi confronti. “Ti pisto, saluta” e ancora “Sei pure brutta”, queste sono alcune delle cose scritte da Enzakkione e che ai followers dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sono piaciute affatto.

Da parte sua, Cristina non ha dato peso ai commenti dell’amico di Gianmarco con cui, stando ai vari contenuti social finora condivisi, sembrerebbe avere un bel rapporto. Sul web, tuttavia, le critiche nei confronti di Enzakkione non sono mancati. “dovrebbe essere divertente?”, ha chiesto una ragazza su X condividendo lo screenshot del messaggio in questione.