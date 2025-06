Cristina Ferrara e l’amore con Gianmarco Steri dopo la scelta a Uomini e donne

A distanza di settimane dalla registrazione della puntata della scelta a Uomini e Donne che è stata ufficialmente trasmessa da canale 5 chiudendo la stagione, Cristina Ferrara è libera di pubblicare sul suo profilo Instagram le emozioni vissute all’interno del programma. Tra Cristina e Gianmarco, la storia procede a gonfie vele come documentano le varie foto pubblicate sul web dai fan che li hanno incontrati sia a Salerno che a Roma e Napoli. Sereni e felici, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si stanno vivendo l’amore nato in uno studio televisivo lontano dai riflettori.

Pur condividendo qualche immagine sui social, i due stanno provando a staccarsi dal pubblico che li ha seguiti sin dall’inizio per concentrarsi sulla loro relazione. Cristina, tuttavia, ha deciso di racchiudere in un unico post le emozioni provate negli ultimi mesi ringraziando tutte le persone che l’hanno accompagnata a Uomini e Donne.

Le parole di Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne

Con una serie di foto scattate dietro le quinte di Uomini e Donne e quella in cui è con Gianmarco Steri, davanti a Maria De Filippi dopo la scelta, Cristina chiude ufficialmente il capitolo Uomini e Donne dando il via alla sua nuova vita con l’ex tronista. “Ripercorro ogni istante con il cuore che ancora batte forte. A tutte le persone che erano lì con me, a chi mi ha amata senza riserve, condiviso un silenzio, una risata, una parola o una lacrima… a chi da fuori mi ha sostenuta: siete stati parte di qualcosa di immenso”, scrive l’ex corteggiatrice.

“Porterò per sempre con me ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo pieno di umanità. È stato tutto così profondamente bello, così pieno di vita. Certe cose non hanno bisogno di essere dette. Perché a volte, sentire è già abbastanza”, conclude ringraziando la redazione di Uomini e Donne.