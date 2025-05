Gianmarco Steri e l’esterna con Nadia Di Diodato a Uomini e Donne

Gianmarco Steri torna al centro dello studio nella puntata di Uomini e Donne dell’8 maggio 2025 e si scontra con Cristina Ferrara, già in studio non avendo fatto esterne. Avendo, infatti, a disposizione, una sola esterna, il tronista ha scelto di farla con Nadia Di Diodato che ammette di essere rimasta infastidita dal suo avvicinamento a Cristina. Gianmarco rassicura Nadia e scatena la rabbia di Cristina che, al termine dell’esterna, si scaglia contro il tronista.

“A me non dici mezza cosa dolce. Fai tutto nei suoi confronti. Hai trasporto fisico, mentale, la immagini con i tuoi amici. E’ la tua scelta e non capisco perché mi prendi in giro continuando a tenermi qui. Non ti sbilanci mai con mei. Me ne stavo andando e stavi impalato là convinto che sarei tornata. Io non sono scema”, sbotta Cristina.

Gianmarco Steri rassicura Cristina: Nadia lascia lo studio di Uomini e Donne

“La scorsa settimana abbiamo fatto un’esterna e ti ho spiegato perché non ho la naturalezza con te”, replica Gianmarco provando a difendersi. “Se tu mi dici che hai paura vuol dire che non hai le pal*e perché le paure vanno affrontate”, dice ancora Gianmarco. “Inizialmente ho pensato che io con te non c’entro niente e se con te sto continuando vuol dire che queste paure le voglio affrontare. Nadia è vero che è più vicina a me”, dice il tronista.

In studio, poi, arriva Nadia Di Diodato che discute a sua volta con Cristina. “Con lui eri accanitissima con lui e poi contro di me come una streghetta malefica. Tu studi tutto a tavolino”, dice la Ferrara mentre Nadia ribadisce di trovare tutte le reazioni di Cristina false. Di fronte al botta e risposta tra le due corteggiatrici, Gianmarco le esorta a concentrarsi su di lui. Infastidita dalla situazione, Nadia lascia lo studio ma Gianmarco decide di non seguirla.

