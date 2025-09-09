Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, arriva il gossip direttamente da Deianira Marzano: la famiglia di lui non apprezzerebbe la fidanzata

Da quando Uomini e Donne è terminato e Cristina Ferrara e Gianmarco Steri sono usciti dal programma, non sono mancate le voci di crisi tra i due. Spesso, infatti, si vocifera che i due stiano vivendo momenti complessi: a quanto pare, infatti, ci sarebbero dei dissapori nella coppia, che si è goduta l’estate insieme tra Roma e Salerno, apparentemente in maniera serena e felice. Nonostante sui social sembrino uniti e innamorati, però, Cristina e Gianmarco avrebbero dei problemi tra loro. Come spiegato infatti da Deianira Marzano, i loro problemi nascerebbero dal fatto che Cristina non è entrata nelle grazie della famiglia del fidanzato e dei suoi amici. Dunque, nonostante le foto apparentemente felici con la compagnia di amici di Gianmarco Steri, Cristina non andrebbe troppo d’accordo con loro.

“La rottura c’è perché Cristina non piace alla mamma e agli amici di lui. Forse Gianmarco non ha il coraggio per lottare”: questa la segnalazione arrivata a Deianira Marzano da alcuni conoscenti della coppia. Dunque, le varie segnalazioni di crisi arrivate in questi mesi estivi nascerebbero proprio dal fatto che Cristina non è pienamente nelle grazie della famiglia di Gianmarco e dei suoi amici. Non è chiaro quale sia il motivo di questa mancata soddisfazione da parte loro.

Lo scoop arrivato a Deianira Marzano sulla mancata soddisfazione della famiglia di Gianmarco Steri nei confronti di Cristina Ferrara spiegherebbe perché sulla coppia ex Uomini e Donne continuino a circolare voci di crisi. I due, nonostante sui social appaiano felici e rilassati in vacanza, sarebbero in realtà in rapporti burrascosi. Fino a questo momento non erano chiare le ragioni ma potrebbero essere proprio questi i motivi della loro apparente crisi. I due non hanno confermato né smentito quanto raccontato dall’esperta di gossip.