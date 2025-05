Cristina Ferrara delusa da Gianmarco Steri a Uomini e Donne?

Manca pochissimo alla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e la curiosità sale. Il pubblico di Uomini e Donne non vede l’ora di scoprire il nome della corteggiatrice che sceglierà il tronista ma le stesse ragazze non nascondono l’ansia per il fatidico momento. Gianmarco, infatti, sceglierà Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara e il web è fortemente in dubbio su chi sarà la prescelta. Tra le corteggiatrici, invece, comincia ad avere dubbi Cristina che, dopo la registrazione del 6 maggio 2025, è stata pizzicata da una fan che ha svelato il suo stato d’animo a Lorenzo Pugnaloni.

Quest’ultimo, infatti, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato il messaggio ricevuto da una follower che ha raccontato di aver incontrato Cristina e di non averla trovata di ottimo umore. “L’ho incontrata a Salerno, era con la mamma e sembrava un po’ giù”, è il testo della segnalazione, ma cosa sarà successo?

Cristina Ferrara e i dubbi su Gianmarco Steri

L’umore non alle stelle di Cristina Ferrara potrebbe avere tantissime ragioni ma c’è chi è pronto a scommettere che potrebbe essere legato a Gianmarco Steri. Secondo qualche utente, Cristina potrebbe aver capito che non sarà lei la scelta. Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco si è sbilanciato parecchio nei confronti di Nadia che, per la maggior parte del pubblico, sarà la scelta.

In particolare, durante l’esterna organizzata da Cristina per il compleanno di Gianmarco, quest’ultimo ha chiesto alla corteggiatrice come si vede con lui fuori dal programma e di fronte alla risposta di Cristina che ha spiegato di non pensarci ancora, si è arrabbiato. Gianmarco, infatti, l’ha accusata di essere troppo vaga spiegando di sentire molto più vicina Nadia. L’uomo non alle stelle della corteggiatrice, dunque, sarà dovuto a questo?

