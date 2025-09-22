Cristina Ferrara torna a Uomini e donne dopo l'addio a Gianmarco Steri? I fan sognano di rivederla in questa stagione, magari sul trono...

Cristina Ferrara dopo la rottura con Gianmarco Steri torna a Uomini e donne?

Dopo settimane di indiscrezioni e voci sulla stabilità della storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne si sono lasciati; dopo essersi conosciuti nel dating show di Maria De Filippi nella scorsa stagione, il loro amore è durato il tempo di un’estate ed è giunto ufficialmente al capolinea dopo pochi mesi.

La conferma è arrivata dai diretti interessati con un doppio annuncio sui social, notizia che ha ovviamente spezzato il cuore dei numerosi fan che avevano scommesso e creduto nella loro storia d’amore. I due ex protagonista di Uomini e donne hanno ormai preso strade separate, ma ci sarà la possibilità di rivederli in televisione?

Non è da escludere un possibile faccia a faccia proprio nello studio televisivo che li ha visti conoscersi ed innamorarsi, con Maria De Filippi che avrebbe esteso l’invito ad entrambi a tornare nel parterre per un confronto sulla loro rottura. Ma non solo, perché in molti sognano di vedere Cristina Ferrara sul trono in questa stagione…

Cristina Ferrara nuova tronista di Uomini e donne? Il desiderio dei fan

Cristina Ferrara potrebbe davvero diventare la nuova tronista di Uomini e donne 2025, e aggiungersi così ai già confermatissimi Flavio Ubirti e Cristiana Anania? Come riporta Coming Soon, i fan dell’ex corteggiatrice sognano di vederla sul trono in questa stagione dopo la rottura con Gianmarco Steri, essendosi affezionati a lei nel corso di questi mesi e desiderosi dunque di vedere la propria beniamina nuovamente alla ricerca dell’anima gemella.

L’appello sarà valutato da Maria De Filippi e tutta la redazione o resterà inascoltato? I fan della Ferrara vorrebbero rivederla protagonista, ma al momento non sono arrivate conferme effettive, anche perché è ancora freschissima la rottura con Gianmarco; a lei, però, potrebbe essere data una nuova opportunità.