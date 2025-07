Cristina Ferrara, archiviate le voci di crisi con Gianmarco Steri, svela il nuovo lavoro dopo Uomini e Donne.

Cristina Ferrara, partecipando a Uomini e Donne, ha cambiato totalmente la propria vita. Nel momento in cui ha deciso di provare a cercare l’amore in tv, Cristina Ferrara non avrebbe mai immaginato che lo avrebbe realmente trovato in Gianmarco Steri che, dopo mesi, l’ha scelta preferendola a Nadia Di Diodato. Dopo la fine dell’avventura a Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco hanno cominciato a viversi dividendosi tra Salerno e Roma e concedendosi anche il primo viaggio di coppia. Negli scorsi giorni, tuttavia, complice un viaggio dell’ex tronista a Marbella con gli amici, erano circolate voci di una crisi di coppia e, addirittura, di una rottura.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, è scontro social con Raul Dumistras/ Il botta e risposta infuocato

Voci prontamente smentite nel momento in cui Gianmarco è rientrato in Italia. La coppia, infatti, si è riunita trascorrendo del tempo sia con gli amici che con i genitori di lui come ha svelato Deianira Marzano condividendo le segnalazioni ricevute dai followers e come mostrano anche alcune foto condivise dagli stessi Cristina e Gianmarco. Per la coppia, dunque, tutto procede bene anche professionalmente.

Uomini e Donne, Ludovica Valli criticata sul web perchè ‘troppo magra’: “Ora basta!”/ “Già sofferto troppo”

Il debutto di Cristina Ferrara da influencer

Durante il periodo trascorso sul trono di Uomini e Donne, Gianmarco Steri non ha mai rinunciato al suo lavoro continuando ad occuparsi dei negozi che ha a Roma. A settembre, inoltre, pare che per lui potrebbero aprirsi nuovamente le porte di Uomini e Donne dove potrebbe occuparsi delle acconciature dei protagonisti essendo un parrucchiere di professione. Cristina Ferrara, invece, ha debuttato ufficialmente come influencer.

La 28enne ha sponsorizzato alcuni prodotti per capelli prima provandoli personalmente e dando consigli ai follower. Cristina, dunque, ha cominciato a lavorare sui social esattamente come, prima di lei, è accaduto d altri protagonisti di Uomini e donne. Per Cristina, dunque, è ufficialmente iniziata una carriera social? A pochi mesi dall’inizio della nuova stagione, dunque, continuano a tenere banco Cristina e Gianmarco che sono stati tra i protagonisti dell’ultima stagione.

Uomini e Donne, nessuna crisi tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri/ Le foto che hanno scatenato i fan