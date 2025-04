Cristina Ferrara delusa da Gianmarco Steri

Puntata difficile quella di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 18 aprile 2025, per Cristina Ferrara. La corteggiatrice, dopo la gioia vissuta nella scorsa puntata, non nasconde la delusione per l’ultima decisione del tronista. Dopo aver trascorso le ultime settimane senza andare in esterna, discutendo, anche animatamente con Gianmarco, Cristina, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, si è riavvicinata al tronista. La corteggiatrice, abbassate le difese, si è lasciata andare tirando fuori anche i propri sentimenti e, ammettendo, in studio, di provare qualcosa di forte per il tronista.

Pur non essendoci stato il bacio, l’esterna è stata importante per Cristina che ha affidato ad una lettere le proprie emozioni e i propri sentimenti sperando di rivedere nuovamente il tronista che, però, nella puntata in onda oggi, l’ha lasciata a casa.

Le lacrime di Cristina Ferrara per Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Il momento dedicato al trono di Gianmarco Steri nella puntata di Uomini e Donne del 18 aprile 2025 inizia con le parole di Maria De Filippi che spiega come, avendo una sola esterna a disposizione, Gianmarco abbia scelto di farla con Francesca Polizzi. Dopo aver visto l’esterna, Cristina non nasconde la propria delusione. La corteggiatrice spiega di aver affidato alla lettera che ha consegnato a Gianmarco anche fatti importanti della sua vita aggiungendo che, forse, sarebbe stato meglio non farlo.

“La scelta è ormai evidente”, commenta poi Cristina, convinta che Gianmarco sia sempre più orientato nei confronti di Francesca Polizzi nonostante ci siano stati dei problemi con quest’ultima. Durante il momento del ballo tra Gianmarco e Francesca, poi, Cristina non trattiene le lacrime.