Cristina Ferrara in crisi per Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Cristina Ferrara, dopo la lite con Gianmarco Steri, torna ad essere protagonista con un amaro sfogo. La corteggiatrice, dopo aver accusato il tronista di essere interessato solo a Nadia Di Diodato che indica come la sua scelta, si sfoga con le telecamere dietro le quinte. E’ uno sfogo amaro quello della corteggiatrice che si sente sottovalutata da Gianmarco nonostante le continue rassicurazioni di quest’ultimo.

Il tronista, di fronte alle lamentele di Cristina, ma anche di Nadia Di Diodato, ha dichiarato di essere fortemente preso da entrambe le corteggiatrici e che, ormai prossimo alla scelta, sta sciogliendo gli ultimi dubbi. Schietta e diretta, Cristina si lascia così andare ai propri sentimenti sfogandosi e lasciandosi andare anche alle lacrime sotto lo sguardo del tronista che prova, ancora una volta, a rassicurarla.

Cristina Ferrara e le lacrime di Gianmarco Steri

Nella puntata di Uomini e Donne del 16 maggio 2025, il momento dedicato al trono di Gianmarco Steri inizia con uno sfogo di Cristina Ferrara dietro le quinte. Le lacrime della corteggiatrice, poi, esplodono quando arriva in studio. La Ferrara decide di mettersi totalmente a nudo svelando i propri sentimenti per il tronista. Al tempo stesso, però, Cristina spiega di non vedere, da parte di Gianmarco, lo stesso trasporto nei suoi confronti.

Cristina, in particolare, è convinta che il tronista non provi i suoi stessi sentimenti al punto da vederlo molto distante e distaccato. Cristina, inoltre, svela di aver visto Gianmarco poco coinvolti nei loro momenti più belli come quello del bacio. Alla fine, i due ballano insieme.

