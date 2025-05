Cristina Ferrara, le ultime parole prima della scelta di Gianmarco Steri

Cristina Ferrara è piaciuta sin dal primo incontro a Gianmarco Steri che, però, inizialmente non ha nascosto di avere dubbi su di lei e di fare fatica a fidarsi. Tuttavia, esterna dopo esterna, Cristina è riuscita a conquistare le attenzioni di Gianmarco da cui, però, non si è mai totalmente sentita desiderata. Più volte, infatti, ha accusato Gianmarco di provare solo un’attrazione fisica nei suoi confronti dicendosi sicura che la scelta sarebbe ricaduta su Nadia. Un concetto che esprime, ai microfoni di WittyTv, anche poco prima della scelta finale del tronista.

Uomini e Donne, chi saranno i nuovi tronisti dopo Gianmarco Steri?/ I nomi tra (quasi) conferme e smentite

“Ho un mix di emozioni tutti insieme adesso. Un giorno penso di essere la scelta e poi penso di non esserlo. Poi il giorno dopo penso ancora di esserlo e poi di nuovo di non esserlo” – dice Cristina che non nasconde la paura per quella che sarà la scelta di Gianmarco – “Oggi sento di non esserlo quindi…”.

Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne: chi è tra Nadia e Cristina/ Epilogo felice sulle note della Amoroso

Cristina Ferrara e le emozioni prima della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Quello di Cristina Ferrara a Uomini e Donne è stato un percorso lungo e intenso durante il quale più volte ha provato ad andare via ma il sentimento nato nei confronti di Gianmarco Steri l’ha portata più volte a tornare sui propri passi. “Non mi pento di niente e rifarei tutto quello che ho fatto, esattamente allo stesso modo. Sbaglierei allo stesso modo, farei tutto quello che ho fatto. Penso di aver mostrato la persona che sono realmente perché anche nella vita, al di fuori di qui, sono esattamente così”, ha detto.

Perché Martina De Ioannon non ha scelto Gianmarco Steri a Uomini e Donne?/ Retroscena e sorpresa dopo il no

Facendo un’analisi del suo percorso, Cristina ammette che, nel momento in cui ha deciso di partecipare al programma, non si aspettava affatto che avrebbe provato emozioni così intense. “Sono doppiamente felice perché a volte quando non ti immagini le cose prima, non ti idealizzi determinate cose, magari poi è anche meglio perché te la vivi in maniera diversa. Quindi io me la sono vissuta così”, conclude.