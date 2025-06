Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Lei rompe finalmente il silenzio e fa chiarezza sulle voci

È da giorni ormai che si parla di una possibile crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Dopo la scelta a Uomini e Donne, avvenuta a maggio, la coppia ha iniziato a frequentarsi fuori dallo studio di Canale 5, e ha condiviso con i tantissimi fan foto di coppia e momenti della loro quotidianità, mostrandosi uniti e inseparabili. Questo fino a qualche settimana fa, quando sul web sono circolate le prime voci di un allontanamento.

Diletta Pagliano, la foto choc dopo l'operazione: "70 punti in testa"/ Come sta l'ex di Uomini e Donne

Ad alimentare queste indiscrezioni, pochi giorni fa, è stato l’avvistamento di Gianmarco in vacanza a Marbella senza Cristina. C’è chi ha iniziato a parlare di rottura, ma molti hanno difeso l’ex tronista, svelando che la sua presenza in Spagna era dovuta all’addio al celibato di un suo amico. Spiegazione che non è però servita a placare le voci di una crisi per la coppia.

Gianmarco Steri a un passo dal Grande Fratello 2025: "Chiamato per il colloquio"/ Non è l'unico: chi ci sarà

Cristina Ferrara smentisce la rottura con Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne (ma c’è di più!)

A tentare di placarle è stato allora, inizialmente, Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha rivelato che tra i due va tutto bene ma che non sono ufficialmente fidanzati. “Persone vicinissime alla coppia mi hanno assicurato che i due (soprattutto lui) non vuole pressioni di nessun genere e che vuole conoscerla meglio”. Nelle ultime ore, di fronte alle pressanti domande dei fan, è stata proprio Cristina Ferrara a rompere il silenzio, smentendo la rottura con Gianmarco Steri. “Non ci siamo lasciati, sono tutte cavolate quelle che sto leggendo”, ha ammesso l’ex corteggiatrice, “non so cosa dirvi non capisco perché tutta sta cosa, cioè nel senso sono cazz*te quindi, certo che è tutto ok.”, ha concluso. Insomma, tra Gianmarco e Cristina procederebbe tutto a gonfie vele. Basterà il chiarimento a placare le voci di crisi?